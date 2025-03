ONLINE: Předkolo vrcholí. Budějovice s Libercem srovnávají, hraje se i ve Varech

17:44 , aktualizováno 18:06

Dvě série předkola play off už znají vítěze, další dvě vrcholí pátým zápasem. Kdo si zajistí postup do extraligového čtvrtfinále? České Budějovice nastupují od 17:30 proti Liberci, v 18 hodin vyráží do akce hokejisté Karlových Varů a Vítkovic. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.