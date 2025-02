ONLINE: Olomouc hraje klíčový duel s Kladnem. Hradec vede, Kometa ztrácí

Olomouc i Kladno dosud získaly 57 bodů a pozici v tabulce nyní určuje skóre, které mají horší Hanáci. Na konci základní části budou rozhodovat vzájemné zápasy a lepší bilanci mají zatím Rytíři, kteří doma vyhráli dvakrát shodně 7:3. Oba celky padly čtyřikrát o sobě, Středočeši se navíc musí obejít bez klíčového útočníka Eduardse Tralmakse.

Vítkovice doposud získaly o tři body více než Kladno s Olomoucí, v pátek hostí trápící se Litvínov. Severočeši jsou pátí a drží se ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. Vyhráli ale jen jeden z posledních šesti zápasů, pětkrát za sebou navíc venku padli. Poslední vítězství mimo svůj stadion si Verva připsala v polovině ledna právě v Ostravě.

O čtyřku bojuje také aktuálně třetí Hradec Králové, jenž se představuje na ledě sedmých Českých Budějovic. Motor vyhrál šestkrát v řadě a na Mountfield ztrácí šest bodů. Na čtvrtou Kometu, která hraje v Mladé Boleslavi, poté jen body čtyři.

Bruslaři jsou osmí tři body za Jihočechy, a i oni tak ještě mají šanci si v závěru základní části zajistit přímý postup do čtvrtfinále. Formu ale mají momentálně nejhorší z celé soutěže, prohráli šestkrát v řadě a z těchto duelů získali jediný bod.

Posunout se do čtyřky stále mohou i šesté Karlovy Vary, které hostí Třinec. Energie nastupuje proti úřadujícímu mistrovi v retro dresech připomínajících sezonu 1994/95, kdy postoupila do extraligy. Obě mužstva v závěru základní části bodují. Západočechům se to podařilo v pěti z posledních šesti zápasů a čtyřikrát z toho zvítězili. Oceláři vyhráli šest ze sedmi duelů, třikrát za sebou navíc uspěli i na západě Čech.

V posledním pátečním utkání čelí Sparta doma Liberci a Pražané stejně jako Karlovy Vary nastupují v retro dresech, tentokrát připomínajících mistrovskou sezonu 1999/2000. Vítěz základní části hájí sérii jedenácti domácích výher, Bílé Tygry v O 2 areně třikrát za sebou porazil za dva body po nájezdech nebo v prodloužení.

Čtvrteční předehrávku zvládla lépe Plzeň, která na půdě Pardubic zvítězila 2:0. Východočeši doma prohráli popáté v řadě.