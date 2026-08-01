50 let od Laudova pekla: V ohni trpěl téměř minutu, nehodu si nepamatoval

  8:31aktualizováno  8:31
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Niki Lauda se na závody vrátil pouhých 42 dní po nehodě.

Niki Lauda se na závody vrátil pouhých 42 dní po nehodě. | foto: Profimedia.cz

Niki Lauda krátce před svou nejvážnější nehodou, v Buenos Aires během Velké...
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Oheň, kouř, zdemolované vozy a několik pilotů bojujících o život jednoho z nich. Právě tyto záběry obletěly svět před padesáti lety. Niki Lauda 1. srpna 1976 na Nürburgringu unikl smrti jen o vlásek. Jeho zjizvená tvář se poté stala symbolem závodnického odhodlání i připomínkou smrtelného nebezpečí tehdejší formule 1.

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