1. srpna 2026 8:31, aktualizováno 8:31
50 let od Laudova pekla: V ohni trpěl téměř minutu, nehodu si nepamatoval
Oheň, kouř, zdemolované vozy a několik pilotů bojujících o život jednoho z nich. Právě tyto záběry obletěly svět před padesáti lety. Niki Lauda 1. srpna 1976 na Nürburgringu unikl smrti jen o vlásek. Jeho zjizvená tvář se poté stala symbolem závodnického odhodlání i připomínkou smrtelného nebezpečí tehdejší formule 1.
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