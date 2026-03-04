ONLINE: Boj o čtyřku vrcholí, Liberec vede nad Hradcem, Kladno srovnalo na Spartě

O vítězi základní části už je od minulého pátku rozhodnuto, velký boj ale zuří za lídrem z Pardubic. Shodný bodový zisk (87) mají Plzeň, Liberec i Hradec. A všichni už ve středu mohou slavit účast ve čtvrtfinále.
Bez souhry výsledků ale všichni tak rychle slavit nemůžou. Už jen proto, že přímý souboj čeká Bílé Tygry s Mountfieldem. Severočeši bodovali patnáctkrát v řadě a doma vyšli naprázdno naposledy 26. prosince. Narazí proti Hradci, který se pro změnu chlubí sérií pěti výher v řadě?
Druhé místo patří díky skóre Plzni, která hraje v Mladé Boleslavi. Zrovna venku se Západočechům příliš nedaří, padli tu čtyřikrát z posledních pěti příležitostí. Navíc soupeř je třináctý a bojuje o účast v play off, od postupové dvanácté příčky Olomouce dělí Bruslaře jediný bod. Vyhráli však jediné z předešlých pěti zápasů.
„Všichni o něco hrají, tabulka je narvaná, ale my to máme ve svých rukou,“ ví plzeňský forvard Jan Schleiss. „Nechceme být nervózní, důležité je vždy koukat jen na nejbližší zápas. Chceme teď dvakrát vyhrát, abychom skončili nahoře.“
V případě klopýtnutí budou šanci vyhlížet Třinec (83 bodů), Karlovy Vary (83) a Sparta (82).
Oceláři mají asi nejlepší vyhlídky, v pátek se na závěr střetnou právě s konkurencí z Varů, teď nastupují na ledě jasně posledního Litvínova, který před baráží už o nic nehraje. Ve své moci však Slezané nic nemají.
„Extraliga je strašně vyrovnaná a ne jen bodově. Hráči, týmy... Úroveň celé ligy je oproti prvnímu roku, kdy jsem tady byl, diametrálně někde jinde. Je to top liga v Evropě. Budeme se rvát do posledního zápasu,“ burcuje třinecký útočník Andrej Nestrašil.
O skóre šestá Energie měří síly s osmou Kometou, která hájí start předkola v domácím prostředí před Českými Budějovicemi. Ty zase hostí dvanáctou Olomouc, která se snaží udržet poslední postupovou příčku do vyřazovacích bojů.
A pak je tu sedmá Sparta. Po olympijské pauze sice slavila třikrát v řadě, jenže v neděli prohrála v Hradci 3:6 a teď už se její čtvrtfinálová účast pohybuje jen v rovině teorie: „Každý zápas už bereme jako play off. Na další dva se připravíme tak, že je chceme vyhrát a uvidíme, jestli z toho bude předkolo, nebo uděláme čtyřku,“ líčí útočník Tomáš Hyka.
Proti stojí desáté Kladno, s uklidňujícím pětibodovým náskokem na třináctou Boleslav, avšak stále ne s jistotou play off. Stejně jsou na tom rovněž jedenácté Vítkovice, které ve zbývajícím klání čelí Pardubicím.
Třebaže Ostravané vyhráli jen jedno z posledních šesti utkání, stále si věří: „Vůbec ani neberu nějakou jinou variantu, že bychom se tam nedostali. Věřím, že pro to všichni uděláme maximum. Dáme do toho všechno. Když na ledě necháme všichni sto procent, tak to pro nás musí dopadnout dobře,“ nechal se slyšet útočník Jindřich Abdul.
