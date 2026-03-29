ONLINE: Dokoná Liberec obrat? Ve Varech si může zajistit postup do semifinále

Autor: ,
  15:45aktualizováno  15:45
Hokejisté Liberce si mohou na ledě Karlových Varů zajistit první postup do extraligového semifinále od roku 2021 a dovršit obrat v sérii. Tu začali dvěma domácími porážkami, pak ale díky třem výhrám za sebou získali mečbol. Využijí ho? Utkání sledujeme od 16 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.

Útočník Karlových Varů Jan Bambula se řítí na libereckou branku. | foto: ČTK

Energie se pokouší navázat na předchozí šňůru sedmi vítězství a také na páteční výkon, kdy na severu Čech trefila třikrát tyč a nakonec podlehla 1:3.

ONLINE: Karlovy Vary – Liberec

Šesté čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 16 hodin podrobně

„Mrzí to dost vzhledem k tomu, že jsme podali asi nejlepší výkon zatím v této sérii. Teď to bolí, ale na druhou stranu je to pro nás strašně dobré znamení, že tenhle výkon dokážeme podat. A věřím, že doma to urveme ještě lepším výkonem,“ doufá sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek.

Vary se musejí obejít bez obránce Josefa Myšáka, který v pátek v souboji u mantinelu ve snaze dohrát libereckého útočníka Jaromíra Pytlík nešťastně upadl hlavou na mantinel a skončil v nemocnici.

Liberec útočí na svou desátou účast v semifinále a první od zisku stříbra před pěti lety. V historii play off se může stát teprve třetím celkem, který by otočil sérii na čtyři vítězné zápasy po dvou domácích prohrách.

„Chceme pokračovat v nastavení od třetího utkání. Nekoukáme na to, jestli je to 2:2 na zápasy, nebo vedeme 3:2 a můžeme sérii ukončit. Musíme dál věřit své hře a hrát tak, jak jsme hráli oba předchozí venkovní duely,“ hlásí liberecký forvard Radan Lenc.

Bude se se spoluhráči radovat z postupu?

Tipsport extraliga 2025/26
29. 3. 2026 16:00
K. Vary : Liberec
()
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Mikyska - D. Moravec, R. Mamčics - A. Rulík - O. Beránek, J. Černoch, P. Tomek - R. Číp, J. Minárik, D. Šťastný - J. Bambula, H. Egle, V. Jiskra - F. Koffer, R. Sapoušek, T. Redlich - A. Lukošik
Sestavy:
P. Kváča - K. Zile, T. Galvas - M. Ivan, M. Baránek - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - F. Sandberg, S. Petrovský, R. Lenc - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - M. Zachar, F. Jansa, J. Vlach - J. Hujer

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.