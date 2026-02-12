6. den ZOH 2026 ONLINE: Ledecká pojede super-G, odpoledne Sáblíková a hokejisti

Top momenty 6. dne ZOH 2026
- 11:30 alpské lyžování, super-G – Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová, Elisa Negri
- 16:30 rychlobruslení, 5000 metrů – Martina Sáblíková
- 16:40 hokej, skupina A – Česko vs. Kanada
Český program v šestý den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 1. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízda
|Matyáš Kroupa
|10:55
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 2. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G ženy FINÁLE
|Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová, Elisa Negri
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně ženy FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži FINÁLE
|Radek Houser, Kryštof Choura
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|5000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|16:40
|Hokej muži🏒
|skupina A: Česko - Kanada
|Český tým mužů
Čtvrteční program z českého pohledu otevírají snowboardcrossaři Radek Houser a Kryštof Choura, které od deseti čeká první vyřazovací kolo. Druhé jízdy jsou naplánované na 10:55, k finále pak nejlepší závodníci nastoupí ve 13:30.
Zlepšit umístění si bude chtít lyžař Matyáš Kroupa, jenž absolvuje druhou kvalifikaci v jízdě v boulích. V první části kvalifikace obsadil 24. místo, mezi deset přímo postupujících do finále se tím pádem nedostal. Ve čtvrtek si účast v bojích o medaile zajistí dalších deset závodníků.
V 11:30 začne očekávané super-G žen, ve kterém se představí i čtveřice Češek. Největší pozornost se upíná k Ester Ledecké, která kvůli kolizi programu nemohla startovat ve sjezdu. V paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde už podruhé obhajovala zlatou medaili, vypadla ve čtvrtfinále.
„Jsem smutná, zklamaná sama ze sebe. Musím si zanalyzovat, co se stalo, abych se z toho mohla poučit. A teď se zaměřit na lyže, protože mě čeká další závod,“ komentovala Ledecká. Kromě ní se v super-G předvedou ještě Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elisa Negri.
Po skvělém sedmém místě ve skiatlonu nastoupí Kateřina Janatová i k závodu na deset kilometrů volně. Na trať vyběhnou také další Češky Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová a Anna Milerská.
Po vynechaném závodě na 3000 metrů, od kterého Martinu Sáblíkovou zastavila nemoc, se česká rychlobruslařka chystá na svou nejoblíbenější trať 5000 metrů. Letošní olympiáda je pro ni poslední, legenda tohoto sportu se loučí s kariérou.
„Samozřejmě do závodu nepůjdu s tím, že bych rozjela kolo za 35 sekund a jen tak si to šla odkroužit. Rozjedu to tak, na co budu mít, a uvidíme, jak to moje tělo zvládne,“ líčila stále ještě nemocná Sáblíková na středečním tréninku.
Turnaj hokejistů se v Miláně rozehrál už ve středu, kdy Slováci zdolali Finsko. I Češi se budou pokoušet o podobnou senzaci, jako první narazí na Kanadu. „Jde mi o to, abychom neměli přehnaný respekt, ale odvahu. Věřili si, že máme sílu,“ předesílal trenér Radim Rulík.