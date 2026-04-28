ONLINE: Třinec - Pardubice 1:0. Tlak domácích od první sekundy využívá Sikora

Pardubičtí usilují o sedmý triumf v klubové historii, varováním však pro ně je dva roky stará vzpomínka na finále ve stejném obsazení. Také v roce 2024 vedlo Dynamo v sérii 3:2, přesto ji nakonec ztratilo, když Třinec vyhrál na východě Čech klíčový sedmý zápas.
ONLINE: Třinec – Pardubice
Šesté finále hokejové extraligy sledujeme od 17 hodin podrobně
Rozhodujícímu sedmému finále by se Pardubice rádi vyhnuly. Před svými diváky v něm ztratily zlato nejen před dvěma lety, ale také loni s Kometou Brno.
„Je potřeba do zápasu vstoupit stejně jako v neděli, začátek byl skvělý. Byli jsme tvrdí a rychlí. Troufnu si říct, že to byla naše nejlepší třetina v play off. Pak už šel výkon zase trochu dolů. Pokud však budeme hrát jako v první třetině, tak to bude mít Třinec těžké,“ hlásí před šestou bitvou útočník Jáchym Kondelík.
Oceláři neměli v neděli daleko k tomu, aby po dvou domácích výhrách přidali třetí úspěch a vybojovali si mečbol. Za stavu 1:1 ale inkasovali minutu a čtvrt před koncem, vítěznou trefu zařídil Lukáš Sedlák.
Slezané nyní potřebují prodloužit šňůru úspěchů obou týmů v domácím prostředí, aby udrželi naději na šestý titul z posledních sedmi dohraných sezon a vynutili si čtvrteční rozhodující duel na východě Čech.
„Teď se budeme soustředit jen na další zápas. Musíme mít hlavy nahoře a bojovat o to, abychom sérii vrátili zase do Pardubic,“ říká útočník Andrej Nestrašil.
Podaří se jeho týmu vynutit si rozhodující sedmý duel, nebo propuknou mistrovské oslavy?
2:39 P. Sikora (M. Kubiesa)
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Kurovský, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
R. Will - P. Čerešňák, T. Dvořák - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, L. Hájek - O. Mikliš - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Lauko, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Mandát - T. Vondráček, P. Poulíček, S. Fejes - J. Stránský
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0