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ONLINE: Vítkovice proti Liberci nevyužívají přesilovku, Karlovy Vary hrají s Kometou

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  17:49
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Tuhý boj před brankou v utkání Liberec vs. Vítkovice. | foto: ČTK

Extraliga pokračuje dvěma zápasy. Úterní hokejový program startuje v 17.30, Vítkovice v předehrávce 15. kola hostí Liberec. Od 18 hodin nastupují Karlovy Vary v dohrávce 6. kola proti brněnské Kometě. Obě utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Vítkovice zatím v říjnu čekají na první vítězství, ztratily všech šest utkání. V neděli si z Plzně odvezly alespoň bod za porážku 5:6 v prodloužení, v tabulce zůstávají na předposledním třináctém místě.

Program extraligy

Nakopnout se potřebuje také desátý Liberec, který na ledě ostravského soupeře nebodoval už osmkrát v řadě. Minulý týden prohrál v Českých Budějovicích a na Kometě, jak si povede tentokrát?

Karlovy Vary si mohou upevnit třetí pozici. Inkasovaly jen devatenáctkrát, nejméně ze všech týmů. Dominik Frodl, statisticky nejlepší brankář extraligy (úspěšnost zákroků 97,25 %), v neděli v Litvínově (1:3) poprvé v sezoně dostal více než jeden gól.

Kometa střídá lepší výkony s horšími, v tabulce je devátá, ale z posledních čtyř kol triumfovala třikrát. Dvakrát přitom uspěla i na venkovním stadionu, vyhrála na Spartě i v Kladně.

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