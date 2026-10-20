ONLINE: Vítkovice proti Liberci nevyužívají přesilovku, Karlovy Vary hrají s Kometou

Vítkovice zatím v říjnu čekají na první vítězství, ztratily všech šest utkání. V neděli si z Plzně odvezly alespoň bod za porážku 5:6 v prodloužení, v tabulce zůstávají na předposledním třináctém místě.
Program extraligy
Nakopnout se potřebuje také desátý Liberec, který na ledě ostravského soupeře nebodoval už osmkrát v řadě. Minulý týden prohrál v Českých Budějovicích a na Kometě, jak si povede tentokrát?
Karlovy Vary si mohou upevnit třetí pozici. Inkasovaly jen devatenáctkrát, nejméně ze všech týmů. Dominik Frodl, statisticky nejlepší brankář extraligy (úspěšnost zákroků 97,25 %), v neděli v Litvínově (1:3) poprvé v sezoně dostal více než jeden gól.
Kometa střídá lepší výkony s horšími, v tabulce je devátá, ale z posledních čtyř kol triumfovala třikrát. Dvakrát přitom uspěla i na venkovním stadionu, vyhrála na Spartě i v Kladně.