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ONLINE: Kladno vede v Třinci, Litvínov čelí Liberci. V Hradci bude hrát Sparta

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  17:18aktualizováno  17:31
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Třinecký brankář Marek Mazanec sleduje souboj o puk mezi svým spoluhráčem Danielem Kurovským a kladenským Miroslavem Formanem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pět zápasů, pět tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, o další úspěch se pokouší v 6. kole od 17 hodin proti Kladnu. Hraje se i dalších pět zápasů, Sparta se představuje od 18 hodin v Hradci Králové, mistrovské Pardubice čelí Českým Budějovicím. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Oceláři si užívají vydařený vstup do sezony. Po pěti výhrách za tři body kralují soutěži a herní pohodu chtějí potvrdit i proti Kladnu, které také dobře začalo, ale poslední dva zápasy prohrálo a proti Olomouci poprvé v sezoně nebodovalo. V tabulce se Rytíři drží na pátém místě.

Zápasy 6. kola hokejové extraligy ONLINE

Mistrovské Pardubice odehrály již šest zápasů a na Třinec z druhé pozice ztrácejí tři body. Proti Českým Budějovicím se snaží vylepšit si bilanci z domácích utkání, v enteria areně totiž vyhrály jen jednou ze tří pokusů. Motor v neděli v dramatické koncovce otočil zápas proti Litvínovu, i díky tomu mu patří třetí příčka.

Hradec Králové doposud vyhrál dva z pěti zápasů a bilanci si chce vylepšit proti Spartě, která nastupuje ke druhému utkání ve dvou dnech. V pondělním svátečním duelu s Karlovými Vary padla 0:1, a ani podruhé tak doma neuspěla. To venku Pražané pokaždé bodovali, v minulé sezoně je ale Mountfield dokázal porazit ve třech ze čtyřech vzájemných soubojů.

V Litvínově dochází na souboj dvou týmů, které dvakrát za sebou prohrály. Sérii nezdarů se stejně jako Verva pokouší zastavit Liberec. Oba týmy v tabulce dělí dva body: Litvínov je desátý, Bílí Tygři třináctí. Na Zimním stadionu Ivana Hlinky vyhrál Liberec naposledy v září 2022, pak sedmkrát za sebou neuspěl.

Poslední Vítkovice v neděli porazily Mladou Boleslav a poprvé v sezoně bodovaly. Navázat na to chtějí v Olomouci. I Hanáci v minulém kole vyhráli a získali premiérově tři body, když triumfovali na Kladně.

V posledním úterním utkání Mladá Boleslav vítá Plzeň a usiluje o první domácí výhru v sezoně. Bruslaři zatím před svými fanoušky prohráli s Karlovými Vary a Pardubicemi, vždy vstřelili jen jeden gól. Západočeši zatím ve venkovních duelech nezvítězili za tři body.

Program 6. kola se uzavře dohrávkou až 20. října, kdy Karlovy Vary přivítají na domácím ledě brněnskou Kometu.

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