ONLINE: Boleslav - Hradec 2:0, parádní start domácích, zvyšuje Mazura

Boleslav vedla už 2:0 na zápasy, i ve třetím utkání sahala po výhře, ovšem po kontroverzním rozhodnutí sudích Hradec nakonec otočil jak duel, tak také celou sérii.

Teď má první mečbol, který získal domácím vítězstvím 4:2. „Takhle se páté zápasy play off nehrají, děláme zbytečné fauly. Střílíme se tím do nohy, ale musíme se z toho poučit,“ zlobil se po prohře kapitán Bruslařů Adam Jánošík.

ONLINE: Mladá Boleslav – Hradec Králové Sledujte šesté čtvrtfinále od 17.30 v podrobné reportáži

Ještě nabroušenější pak byl sportovní manažer Martin Ševc, jenž po zápase vulgárně napadl rozhodčí. Za výrok se omluvil.

Pokud Boleslav prohraje i čtvrtý duel v řadě, sezona jim skončí. V takovém případě by Hradec slavil postup a chystal se na semifinále proti Pardubicím. Pokud by Středočeši ještě zvládli sérii otočit, v dalším kole by je čekala Sparta.