ONLINE: Sparta - Pardubice 1:1. Domácí ve druhé třetině srovnali, trefil se Špaček

Pardubice vyhrály sobotní zápas před domácími fanoušky 4:3 a vedou v sérii 3:2 na zápasy. V pondělí tak mohou na ledě pražské O2 Areny proměnit mečbol a třetí rok po sobě se dostat do finále hokejové extraligy.
6. zápas semifinále hokejové extraligy
„Věřím, že v Praze sehrajeme náš nejlepší zápas série. Víme, že Sparta má sílu, nečeká nás tam nic jednoduchého, to si všichni uvědomujeme. Je potřeba krotit emoce, protože konec ještě není. Zajímá nás, abychom se připravili co nejlépe na další zápas,“ uvedl čtyřicetiletý útočník Dynama Roman Červenka, který je se 14 body nejproduktivnějším hráčem a se sedmi trefami i nejlepším střelcem play off.
Se sobotním zápasem nebyl spokojený především kouč Sparty Jaroslav Nedvěd. Za jeho ostrou kritiku rozhodčích dostala Sparta od vedení extraligy pokutu ve výši 110 tisíc korun.
Pražský tým dokázal v předkole odvrátit dva mečboly. Do vítězného sedmého zápasu dovedl i čtvrtfinále s Plzní, přestože v sérii prohrával už 1:3. V pondělí večer bude odvracet postup Východočechů a pokusí se vrátit sérii na poslední zápas zpátky do Pardubic.
„Je to velmi těsná série, kde rozhoduje každý detail, každý odraz. Těšíme se domů, kde nás dopředu poženou naši fanoušci ještě víc. Jsou skvělí celé play off,“ řekl kanadský útočník Sparty Devin Shore, který je s šesti body za dvě branky a čtyři asistence nejproduktivnějším hráče série.
Prvním finalistou se v sobotu stal Třinec, který na domácím ledě porazil Karlovy Vary a ukončil semifinálovou sérii za stavu 4:1 na zápasy. Soka v boji o další titul se může dozvědět už v pondělí večer.
27:55 M. Špaček
18:11 M. Kaut (J. Košťálek, R. Červenka)
J. Kovář - M. Pysyk, J. Krejčík - R. Knot, D. Mašín - A. Irving, M. Seppälä - N. Seppälä - R. Horák, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, P. Kousal - T. Hyka, K. Hrabík, M. Dzierkals - A. Raška, K. Vesalainen, F. Kuťák - J. Pospíšil
R. Will - M. Tourigny, J. Ludvig - P. Čerešňák, L. Hájek - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Stránský - R. Kousal
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0