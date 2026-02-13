7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

  8:09
Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má před sebou snowboardcrossařka Eva Adamczyková, biatlonisté jedou sprint a hokejisté hrají proti Francii, zatímco hokejistky se utkají se Švédkami ve čtvrtfinále.

Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách. | foto: ČTK

Top momenty 7. dne ZOH 2026

  • 10:00 snowboardcross žen: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
  • 16:00 rychlobruslení, 5000 m muži: Metoděj Jílek
  • 16:40 hokej, čtvrtfinále ženy: Česko – Švédsko

Český program sedmý den ZOH 2026

9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Curleři začínají svůj program v Cortině ranním zápasem se Švýcary, večer je čeká ještě Norsko. Český mužský tým se na olympiádu kvalifikoval vůbec poprvé, své první utkání na hrách proti Američanům jen těsně prohrál.

V 10:00 startuje kvalifikace snowboardcrossu žen, kde se představí také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Adamczyková startuje na své třetí olympiádě, ze Soči má zlato a o čtyři roky později v Pchjongčchangu získala bronz. Osmnáctiletá Hrůšová v pátek zažije svou olympijskou premiéru.

Běžce na lyžích čeká v 11:45 závod na 10 km volnou technikou. Na startu se představí Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž. Poslední jmenovaný se v úterý blýskl životním pátým místem ve sprintu klasickou technikou, Novák zase už dokázal být v páteční disciplíně mezi nejlepší desítkou v závodě Světového poháru.

Ve 14:00 startuje sprint biatlonistů, do kterého nastoupí kvarteto Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska.

Své první dvě závodní jízdy absolvuje odpoledne skeletonistka Anna Fernstädtová. Ta obhajuje sedmé místo z Pekingu, na loňském mistrovství světa získala bronzovou medaili.

V 16:00 začíná závod rychlobruslařů na 10 kilometrů i s Metodějem Jílkem. Devatenáctiletý debutant na hrách neskrýval po stříbru z poloviční distance zklamání a rozhodně jde do pátečního závodu s vidinou další medaile. Na desetikilometrové trati má bronz z mistrovství světa a také vítězství ze závodu Světového poháru.

Ve stejnou chvíli, tedy v 16:40, začíná utkání hokejistů i hokejistek. Muži hrají s Francouzi, ženy čeká čtvrtfinále se Švédskem. Do něj budou vstupovat jako favoritky, stejně jako hokejisti proti Francouzům.

Zatímco ženám jde o postup do boje o medaile, jejich kolegové si chtějí spravit chuť po nepovedeném vstupu do turnaje při jasné porážce od Kanady 0:5.

