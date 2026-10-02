ONLINE: Třinec útočí na vyrovnání rekordu. Mistr čelí Plzni, zvedne se Kladno?

Třinečtí mohou sedmou výhrou v základní hrací době vyrovnat výkon ze sezony 2024/25, kdy zažil takto skvělý start právě páteční soupeř z Litvínova.
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Před svými diváky Oceláři uspěli už čtyřikrát a nastříleli za tu dobu úctyhodných 23 branek. Pokaždé ale museli dohánět manko. Naposledy v úterý proti Kladnu prohrávali 0:2 a 1:3. Také Litvínov předvedl v minulém kole parádní obrat, proti Liberci se dostal ze stavu 0:3 a nakonec uspěl 5:4 po nájezdech.
Souboj mezi Pardubicemi a Plzní nabízí konfrontaci dvou nejlepších celků základní části minulého ročníku. Dynamo od domácí porážky s Libercem bodovalo třikrát naplno a pokaždé vstřelilo alespoň čtyři branky. Západočeši dokázali na pardubickém ledě vyhrát poslední tři zápasy, také oni mají za sebou šňůru tří výher.
Nepovedenou sérii se naopak snaží utnout Kladno. Rytíři po výborném vstupu a třech vítězstvích třikrát po sobě prohráli, z toho dvakrát doma a získali za tu dobu jediný bod. Hradec přijíždí povzbuzený domácí výhrou nad Spartou 4:3, venku však dal za poslední dva starty vždy jen po gólu a vyšel bodově naprázdno.
Po úvodních třech utkáních bez zisku byly Vítkovice dvakrát po sobě stoprocentní a dohromady za oba duely nasázely deset branek. Nyní Ostravané čelí nejlepší defenzivě z Karlových Varů, kterou táhne gólman Dominik Frodl s úspěšností zákroků 97,5 %. Za čtyři zápasy inkasoval vždy nejvýše jednou a naposledy vynuloval Spartu.
Brněnská Kometa se zatím krčí na desáté příčce. Doma hraje třetí zápas, nejprve si poradila s Hradcem (3:1), naposledy padla s 3:5 mistrem z Pardubic. Nyní hostí poslední Mladou Boleslav, která třikrát po sobě nebodovala a o skóre se propadla na poslední místo.
Rovněž pět bodů jako Středočeši mají i týmy Liberce a Olomouce. Třináctí Bílí Tygři hostí dvanácté Hanáky pod Ještědem, kde za dva zápasy neuhráli ještě ani bod. Olomouc se snaží navázat na venkovní vítězství 4:1 z kladenského ledu.
Sparta si už ve čtvrteční předehrávce poradila v domácím prostředí s Českými Budějovicemi 4:2.