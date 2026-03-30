ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0. Domácí ztrácí disciplínu, hostům darovali přesilovku

  17:39aktualizováno  18:08
Pardubice a Třinec doplní v semifinále play off hokejové extraligy třetí mužstvo. Bude to Plzeň, nebo Sparta? Napínavá série přináší za stavu 3:3 rozuzlení v sedmém zápase, na západě Čech se hraje od 17.30. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.
Plzeňský brankář Nick Malík sleduje akci sparťanského útočníka Martinse...

Plzeňský brankář Nick Malík sleduje akci sparťanského útočníka Martinse Dzierkalse. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Rozhodčí klidní roztržku mezi domácím Adamem Kubíkem a Aaronem Irvingem ze...
Sparťanští hráči blokují protivníky z Plzně před svou bránou Josefa Kořenáře.
Plzeňští hráči se snaží dostat k puku, který zalehl sparťanský brankář Josef...
Skrumáž před plzeňskou bránou Nicka Malíka v sedmém čtvrtfinálovém utkání se...
Plzeň měla čtvrtfinále výborně rozjeté. Vedla 3:1, měla dvě možnosti ukončit soupeři sezonu, ale doma ztratila zápas číslo pět (1:4) a v Holešovicích duel číslo šest (2:4).

ONLINE: Plzeň - Sparta

7. zápas čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

„To nejdůležitější máme teprve před sebou. Ale hrozně mě těší, že když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší,“ pochvaloval si Filip Chlapík po sobotním vítězství, které načal trefou už po 32 sekundách.

Pokud Sparta projde dál, o dalším protivníkovi má jasno. Bez ohledu na výsledek série mezi Libercem a Karlovými Vary, která vyvrcholí rozhodující úterní bitvou, narazí na Pardubice.

Kromě postupu by ráda prolomila i táhnoucí se prokletí sedmého zápasu. Když na něj v minulosti v play off došlo, ani jednou neuspěla.

Pod hrozivou bilanci 0:7 je částečně podepsaný i Josef Jandač, dnes stojící na straně soupeře. Klíčovou bitvu nezvládl na střídačce celku z hlavního města hned třikrát, celkovou bilanci má 0:4.

Buď jeho, nebo sparťanská černá série ale skončí.

„Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít, ale dostali jsme se do této situace. Máme třetí mečbol, ten bude vítězný,“ vzkázal odhodlaně plzeňský bek Petr Zámorský.

Západočeši čekají na účast v semifinále od sezony 2018/19. Potěší domácí fanoušky, nebo se budou radovat hosté?

30. 3. 2026 17:30
Plzeň : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
N. Malík - K. Rubins, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - D. Malák - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Kubík, J. Lev, J. Schleiss - J. Gricius
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

