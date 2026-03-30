ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0. Domácí ztrácí disciplínu, hostům darovali přesilovku

Plzeň měla čtvrtfinále výborně rozjeté. Vedla 3:1, měla dvě možnosti ukončit soupeři sezonu, ale doma ztratila zápas číslo pět (1:4) a v Holešovicích duel číslo šest (2:4).
7. zápas čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
„To nejdůležitější máme teprve před sebou. Ale hrozně mě těší, že když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší,“ pochvaloval si Filip Chlapík po sobotním vítězství, které načal trefou už po 32 sekundách.
Pokud Sparta projde dál, o dalším protivníkovi má jasno. Bez ohledu na výsledek série mezi Libercem a Karlovými Vary, která vyvrcholí rozhodující úterní bitvou, narazí na Pardubice.
Kromě postupu by ráda prolomila i táhnoucí se prokletí sedmého zápasu. Když na něj v minulosti v play off došlo, ani jednou neuspěla.
Pod hrozivou bilanci 0:7 je částečně podepsaný i Josef Jandač, dnes stojící na straně soupeře. Klíčovou bitvu nezvládl na střídačce celku z hlavního města hned třikrát, celkovou bilanci má 0:4.
Buď jeho, nebo sparťanská černá série ale skončí.
„Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít, ale dostali jsme se do této situace. Máme třetí mečbol, ten bude vítězný,“ vzkázal odhodlaně plzeňský bek Petr Zámorský.
Západočeši čekají na účast v semifinále od sezony 2018/19. Potěší domácí fanoušky, nebo se budou radovat hosté?
N. Malík - K. Rubins, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - D. Malák - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Kubík, J. Lev, J. Schleiss - J. Gricius
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák
Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0