Kometa měla v pátek šanci vyrovnanou sérii ukončit. Za stavu 3:2 na zápasy prohrála před vlastními fanoušky 0:3, trefili se Valtteri Kemiläinen, Tomáš Hyka a Michal Řepík.

Sparta – Kometa Brno 7. zápas semifinále play off extraligy sledujeme od 18.30 podrobně

Semifinále se opět stěhuje do O 2 areny. Na den přesně před rokem byla Sparta ve stejné situaci, jen na druhé straně stál Třinec, který se vrátil do hry po nevídaném comebacku.

Zvládl i klíčovou bitvu, Miloš Roman ukončil druhé nejdelší utkání v historii v čase 121:46. Domácí fanoušci odcházeli skleslí, čekání na vysněný titul se natáhlo.

Pražané hráli rozhodující sedmý duel šestkrát, ani jednou neuspěli. Teď chtějí tristní bilanci konečně změnit, potvrdit roli favorita a zajistit si účast v boji o Masarykův pohár.

„Bez áčkového výkonu to nepůjde. Je to jen o naší hlavě, tribuny nás poženou. Připravíme se na to, odvedeme maximum a doma se to povede,“ burcoval krátce po skončení šestého utkání Řepík.

„Nesmíme se bát hrát, nesmí nám to svazovat ruce. Víme, že na Spartě se nám daří. Vyspíme se, najíme a vyrazíme,“ hlásil brněnský obránce Marek Ďaloga.

Kdo bude úspěšnější?