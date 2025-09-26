ONLINE: Brno prohrává v Budějovicích 0:3, Sparta vede díky Horákovi v Boleslavi

Hokejová extraliga v pátek pokračuje dalšími šesti zápasy. Rozjeté Karlovy Vary se pokouší o pátou výhru v řadě na ledě Liberce, kterou by se v případě neúspěchu Komety přiblížily prvnímu místu v tabulce. Lídr soutěže z Brna čelí venku čtvrtým Budějovicím. Kladno chce naopak zabránit páté porážce za sebou, a to v Plzni. Mladá Boleslav hostí Spartu, do Olomouce zavítají Vítkovice. Do akce se po pauze vrací také poslední Hradec, který bojuje s Litvínovem. Všechna utkání můžete sledovat online.
„Když se vyhrává, je to vždycky krásné. Na zápasy i do kabiny chodíš s radostí a je to super,“ lebedí si karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Sledujte duely 8. kola extraligy ONLINE

Jeho Energie si nic nedělá ani z výjezdů po stadionech soupeřů. Do Liberce zamířila se stoprocentní venkovní bilancí. Proti soupeři, který se s nevyrovnanou formou drží v tabulkovém středu. I kvůli tomu, že musí často dotahovat. Však jen v jednom z dosavadních sedmi duelů skórovali jako první. Změní to teď?

Zajímat by se mohlo i Brno, které by dostalo šanci na čele ještě odskočit a zvýšit momentální tříbodový náskok.

„Musíme rychle přepnout a dál rubat,“ velí ke strojovému tempu obránce Libor Zábranský. S kolegy ho čeká těžká šichta v Českých Budějovicích. Motor se po šňůře čtyř vítězství lehce zadrhl, poslední dvě klání prohrál.

Daleko hůř je na tom nyní ale Kladno. Čtyři porážky v řadě, pokaždé s minimálně čtyřmi inkasovanými brankami. Nepohody Středočechů zkusí využít Plzeň. Ta kvůli marodce posílila obranu o finského Villeho Lajunena. A potřebuje po úterní porážce s Kometou zapracovat na pohybu.

Pod Rytíři zůstává v extraligovém pořadí už jen Hradec. I ten drtí rozsáhlá listina absentérů. Když na něj navíc udeřila nemoc, musel odkládat poslední souboj s Třincem.

S pouhými dvěma body prahne po prvním plnohodnotném triumfu proti Litvínovu, kterému se může také výrazně přiblížit. Verva dosud nasbírala dvě výhry.

Nejblíže to k sobě v rámci pátečního programu mají Mladá Boleslav se Spartou. Pražané se na rychlý výjezd dávají po neúspěšném zápase v Olomouci, formu zatím hledají. „Hlavně v přesilovkách nám chybí přímočarost. Moc si s tím hrajeme, snažíme se jít do prázdné,“ zalitoval obránce Jakub Sirota.

Kouč Bruslařů, Richard Král, zase s ohledem na dvě předešlé porážky a jedenácté místo v tabulce volá po větší bojovnosti a zarputilosti: „To nás zdobilo minulou sezonu. Maximální obětavost, blokování střel. Prostě to, že jsme žrali led.“

Ve zbývajícím utkání se právě Olomouc, která si vyšlápla na Spartu a získala už třetí výhru ze čtyř minulých zápasů, střetává s Vítkovicemi. A v případě vítězství po 60 minutách je taky může bodově dotáhnout.

Osmé kolo si již předehrávaly Třinec s Pardubicemi. Oceláři v bláznivém utkání, během nějž ztratili vedení 4:0, nakonec zvítězili 5:4 díky gólu Libora Hudáčka šestnáct sekund před třetí sirénou.

