ONLINE: Třinec drtí Olomouc, rekord je na spadnutí. Vary vedou v derby, Hradec tápe

Karlovy Vary se po třech vítězství v řadě vyhouply na 3. místo v tabulce, navíc mají zápas k dobru. Zejména se můžou opřít o skvěle chytajícího Dominika Frodla, který vynuloval Spartu i naposledy Vítkovice a puk do karlovarské branky nepustil už 157 minut. A to přesto, že Západočeši jsou nejtrestanějším týmem extraligy.
Zápasy 8. kola hokejové extraligy ONLINE
Jen bod však na ně ztrácí právě pátá Plzeň, která porazila nedělního soupeře třikrát za sebou. Z pěti venkovních zápasů si dosud přivezla šest bodů, v posledním duelu nestačila (2:4) domácím Pardubicím.
To Mladá Boleslav má z posledních zápasů aktuálně nejhorší bilanci ze všech – čtyři porážky a jen jediný bod po prohraných nájezdech (2:3N) v předchozím kole na ledě brněnské Komety. Přesto to Boleslavi stačilo, aby se odpoutala ode dna tabulky. Zatím možná nečekaně tápe i její nedělní soupeř z Liberce, který sídlí na 11. příčce s osmi body.
Hradec Králové drží ve vyrovnané tabulce čtvrté místo se ziskem 11 bodů. V minulém kole se protrápil k výhře, když Kladno zdolal až na nájezdy (4:3N). Na svém ledě teď vítá Vítkovice, které sice po úvodních třech porážkách zabraly a ze šesti zápasů nasbíraly šest bodů, v pátek ale nestačily (0:3) na Karlovy Vary.
Olomouc se po porážce 0:2 s Libercem propadla na poslední 14. místo s pouhými pěti body na kontě. Doma se Hanáci snaží odrazit vzhůru, jenže stojí proti zatím neotřesitelnému Třinci, který po sedmi kolech neztratil ani bod a naposledy výhrou 3:2 nad Litvínovem vyrovnal jeho rekordní start do sezony z ročníku 2024/25.
Litvínov sice vládne oslabením, ale v tabulce mu po třech výhrách a čtyřech porážkách patří až desátá příčka. Jen dva body však ztrácí na osmou pozici, kterou drží jejich nedělní soupeř z Českých Budějovic.
Stejně bodů má šestá Sparta, která zažívá rozpačitý vstup do sezony. Pražané se nyní představují na ledě mistrovských Pardubic v repríze dubnového semifinále a šlágru kola. Východočeši drží druhou příčku s 18 body a nejlepší přesilovkou v lize, navíc zásluhou Romana Červenky mají i lídra produktivity.