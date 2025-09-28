ONLINE: Plzeň proti Varům otáčí, Sparta hraje s Libercem, Kometa vyzve Pardubice

  15:52aktualizováno  16:01
Nedělní odpoledne nabízí v rámci kompletního 9. kola další dávku extraligových zápasů. Od 15 hodin hrají v Plzni houževnaté Karlovy Vary, na Spartě se představuje Liberec. Šlágr kola sledují diváci v Brně, kam přijíždí Pardubice. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Plzeňský střelec Strnad (vpravo) se raduje se spoluhráči. | foto: ČTK

Deváté kolo otevírá západočeské derby, v němž Plzeň hostí Karlovy Vary. Hosté naposledy v Liberci přerušili sérii čtyř výher, to domácí podávají kolísavější výkony.

Bílí Tygři se snaží o bodový zisk v Praze, čelí Spartě. Té se zatím nedaří najít optimální formu a střídá výhry s prohrami. Doma navíc hraje teprve potřetí v sezoně.

Hokejisté Komety se pokouší otřepat z pátečního osmibrankového debaklu, kdy vybouchli v Budějovicích. Obhájci titulu a lídři tabulky vítají na domácím ledě tým Pardubic.

Jihočeši, kteří mohou mít z posledního kola vysoké sebevědomí, hrají v Litvínově. Ten se naopak trápí, v tabulce je horší jenom Hradec a Kladno.

A oba tyto celky se snaží o bodový zisk na venkovním ledě. Mountfield vyráží do Vítkovic, Kladno ještě o kus dál do Třince.

Souboj tabulkových sousedů se odehrává v plechárně. Desátá Olomouc se utkává s jedenáctou Mladou Boleslaví, oba týmy zatím v osmi odehraných kolech třikrát vyhrály.

