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ONLINE: Hradec snižuje v Třinci, Pardubice čelí Vítkovicím. Olomouc zachraňuje video

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  17:12aktualizováno  17:53
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Pardubický Vondráček se snaží využít zmatků před brankou Vítkovic. | foto: ČTK

Extraliga pokračuje pěti zápasy devátého kola. Páteční hokejový program startuje v 17 hodin, Třinec bojuje proti Hradci Králové o deváté vítězství v řadě. Pardubice hrají od 17.30 ve Vítkovicích, Liberec hostí v 18 hodin Karlovy Vary. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinec je rozjetý, jako první tým v české historii zvládl úvodních osm duelů bez ztráty bodu. Hradec přijíždí na led Ocelářů se třemi výhrami v řadě v zádech, v neděli otočil střetnutí s Vítkovicemi (3:2 v prodloužení).

9. kolo extraligy

Ty zůstávají se sedmi body na dvanáctém místě tabulky, navíc stojí proti silným Pardubicím, které v posledních pěti zápasech ani jednou nezaváhaly a nasázely v nich čtyřiadvacet branek.

Od 17.30 se hraje i v Litvínově, kam přijíždí poslední Olomouc. Domácí se chtějí ještě víc odpoutat od spodku tabulky, soupeř se pokusí udržet na kontakt a odčinit hrozivý debakl 0:9 s Oceláři.

Bodovat po pěti porážkách v řadě potřebuje i Mladá Boleslav, v jejíž sestavě nechybí ani Tomáš Hyka, nová posila ze Sparty. Jak si povede proti Kladnu, které po zdařilém startu sezony mírně zvolnilo?

Rozehrávat se začíná Liberec, ke dvěma výhrám v domácí soutěži přidal i skalp Frölundy v Lize mistrů. Karlovy Vary jsou třetí, těží hlavně z výtečné defenzivy (10 inkasovaných gólů) a fantastického Dominika Frodla (úspěšnost zákroků 97,88 %).

Dva zápasy devátého kola se odehrály už ve čtvrtek. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, Sparta sice v závěru smazala dvoubrankové manko, ale Kometě podlehla 3:4 v prodloužení.

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