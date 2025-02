Rekord a překvapení pro fanoušky. V čem se Irving podobá Ovečkinovi?

Po druhém gólu domácích, prvním od kanadského obránce, se na kostce objevil Tomáš Divíšek. Muž, co se zásadním způsobem podílí na skládání kádru. Když na videu zaklapl desky, grafika rázem ohlásila: „Aaron Irving, 2027.“

Není divu, že si Pražané chtěli zámořského beka pojistit. Chvílemi vedl týmové bodování, v současnosti je suverénně nejlepším střelcem, na druhého Romana Horáka drží šestigólový náskok. Za 43 zápasů stihl zatím kromě 20 branek, včetně jednoho hattricku, také 11 asistencí.

„Je to hodně, jednu dobu byl od nás jediný, kdo dával góly a vypadalo to, že mu tam spadne snad úplně všechno!“ komentoval úctyhodnou bilanci sparťanský brankář Jakub Kovář.

„Někdy vám to tam prostě padá. Spoluhráči mi věří, často mi nahrávají, máme dobré clonící hráči a já rád střílím,“ vidí příčinu potence Irving.

Sparťanský obránce Aaron Irving během tréninku ve švédském Karlstadu

Další góly bude moct přidávat i v příštích letech, nová smlouva mu potrvá ještě dvě sezony. „Možná to zabralo trochu více času, než někteří doufali, ale nechtěli jsme nic uspěchat. Každopádně já měl od začátku poměrně jasno, že chci zůstat ve Spartě,“ pronesl ke kontraktu.

Následně také přiznal, že ho oslovily i jiné týmy, z nabídek si tedy mohl vybírat. „Smlouvu jsem podepsal asi před čtyřmi dny. Jsem rád, že to klub mohl oznámit před našimi fanoušky, protože z nich cítím opravdu velkou podporu,“ přidal.

Osmadvacetiletý zadák hraje v životní formě. V zámoří se nedokázal prosadit podle představ, ačkoliv si ho na draftu v roce 2014 vybral Nashville v šestém kole.

Brněnský Jan Ekrt se snaží zablokovat Aarona Irvinga ze Sparty.

Se Severní Amerikou se rozloučil o čtyři roky později s pouhými dvěma zápasy na farmě. Přes Norsko, Švédsko, Litvínov, Finsko a Švýcarsko nakonec zakotvil ve Spartě.

A právě v hlavním městě Česka naplno ukazuje svůj potenciál. Střelecký rekord držel od sezony 2019/20 s 18 přesnými zásahy kladenský obránce Brady Austin. Irving jej vyrovnal v klání proti Litvínovu 12. ledna, kdy se trefil dvakrát. Po pěti duelech bez gólu se opět prosadil proti Plzni.

„V české extralize hrálo a stále hraje spoustu kvalitních hráčů, takže je to fakt super. A být tím obráncem, který vstřelí nejvíce gólů, pro mě hodně znamená,“ vytyčil si další cíl.

„Je to jak s Ovečkinem. Dvacet let střílí ze stejného místa, ale gólů dává nejvíc na světě. Letos je Irving to samé. I když o něm všichni ví, pozici si i tak najde a dává góly. Snad se nám nezasekne,“ přeje si Kovář, jehož doplnil také trenér Pavel Gross: „Respekt a gratulace. Dokonce bych řekl, že ve srovnání s minulou sezonou hraje ještě lépe v defenzivě, což mě zajímá víc, abych řekl pravdu. Ale přejeme si, aby mu to pálilo co nejdéle.“

V což logicky věří i Irving, byť na konkrétní cifru nemyslí. Jen obecně prohodí, že se gólů pokusí nasázet zkrátka co nejvíce.

Cíl má totiž jinde. Jak sám bez zdlouhavého opisování prohlásil: „Chci titul.“