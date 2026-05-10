Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na hřiště a napadly gólmana soupeře,“ křičí například titulek bulvárního britského deníku The Sun.

Právě osudu Jakuba Surovčíka, kterému fanoušci na trávníku chrstli pivo přímo do obličeje, si pochopitlně všímají hlavně slovenská média.

„Pražské derby se nedohrálo, fanoušci napadli Slováka,“ uvozuje záběry ze sobotního ligového zápasu sportnet.sk. Doplňuje, že slovenský útočník Erik Prekop ze Slavie dění sledoval z lavičky.

„Mnoho fanoušků mělo v rukou světlice a namířili si to přímo k hostujícímu sektoru, skutečně zvrácené chování,“ píše The Sun. „Znepokojující záběry ukazují, jak se dva hostující hráči snaží doškrábat k tunelu, aby unikli do bezpečí.“

Fotografie a videa z tribun aktuálně sdílí celý svět. Agenturní zprávy přebírají i v Kanadě nebo Austrálii.

Zprávu o ostudě v derby zveřejnil vlivný The Guardian, fanoušky Slavie na hřišti si můžete prohlédnout i na většině předních evropských sportovních serverů.

„Rohové praporky fanoušci vytrhávali ze země, ve velkém odpalovali pyrotechniku předměty a dokonce jimi házeli na diváky. Uprostřed toho všeho: hráči utíkali k tunelu a na trávník musely bezpečnostní složky,“ referuje německý renomovaný magazín Kicker.

„Vypjaté fotbalové derby v České republice se zvrhlo v chaos, když hromadný vpád fanoušků na hřiště donutil rozhodčí zápas přerušit uprostřed dění připomínajícího bojiště. Zápas mezi úhlavními městskými rivaly Slavií a Spartou vyústil v nepokoje,“ popisuje Daily Mirror.

„Šokující záběry z Prahy. Byli kousíček k zisku titulu. Tohle nikdo nečekal,“ uvozuje svůj text polský przegladsportowy.pl.

„Rozhodčí musel zápas předčasně ukončit. Slavia přitom v 97. minutě vedla 3:2. Takový výsledek by stačil k zisku mistrovského titulu. Domácímu týmu ale nyní hrozí vysoký trest i kontumace zápasu,“ vysvětluje svým čtenářům nizozemský De Telegraaf.

„Podle zpráv byli napadení i další dva sparťané, útočník Matyáš Vojta a také klubový zdravotník. Ještě není jisté, zda si Slavia zajistí mistrovský titul a očekává se kontumace výsledku 0:3 ve prospěch Sparty,“ líčí švédský Expressen.

Možná největší dopad má však sdílení záběrů na sociálních sítích. Jenom účet Out of Context Football má přes čtyři miliony sledujících, záběry z tribun už od rána vidělo skoro 200 tisíc lidí. Videa sdílejí i další specializované účty na fanouškovskou komunitu.

Záběry, které zveřejnil účet Ultras Clips, už vidělo milion uživatelů.

Po internetu létají s posměšnými komentáři i ústřižky chování Davida Douděry, který si v křečích přeskočil do hřiště, aby zdržel navázání hry. Utkání přihlíželi i fotbaloví influenceři, kteří chování fanoušků rovněž odsoudili.

Sobotní pražské derby má ve světě po letech záběrů s fanouškovskými choreografiemi a s pověstí jedné z nejlepších atmosfér najednou velký reputační problém.

Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo.
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům poté, co někteří z nich vtrhli na hřiště v derby se Spartou.
Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

