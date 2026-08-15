ONLINE: Sparta - Teplice 2:1, srovnával Mareček. Vedení vrací domácím Irving

Sparťané po skvělém domácím výkonu s Lyonem překvapivě padli v obměněné sestavě v Boleslavi a ve Francii pak ztratili gólový náskok i postup. Před svými fanoušky se tak chtějí znovu chytnout.
Do domácího utkání vstupují v následující sestavě: Surovčík – Suchomel, Guddal, Sörensen, Ryneš – Macek, Karabec, Irving – Mercado, Brunes, Alcócer.
Teplice zvládly první kolo s Bohemians a vyhrály i proti oslabenému Liberci. V posledním klání doma s Plzní prohrávaly po deseti minutách už 0:3, přesto dokázaly vývoj utkání dokonce i otočit. Bláznivý duel nakonec skončil remízou 5:5, při které se trefilo deset různých střelců.
Góly:
25. L. Mareček
25. L. Mareček
Sestavy:
J. Surovčík - M. Suchomel, A. Sörensen, T. Guddal, M. Ryneš - A. Irving, A. Karabec, R. Macek - J. Alcócer, J. Brunes, J. Mercado
J. Surovčík - M. Suchomel, A. Sörensen, T. Guddal, M. Ryneš - A. Irving, A. Karabec, R. Macek - J. Alcócer, J. Brunes, J. Mercado
Sestavy:
M. Trmal - M. Bílek, O. Vientiess, D. Večerka, M. Riznič - J. Fortelný, L. Mareček, M. Radosta, M. Čermák, J. Auta - M. Pulkrab
M. Trmal - M. Bílek, O. Vientiess, D. Večerka, M. Riznič - J. Fortelný, L. Mareček, M. Radosta, M. Čermák, J. Auta - M. Pulkrab
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Náhradníci:
J. Zelený, E. Singhateh, M. Vojta, A. Ševínský, D. Hollý, S. Eneme, J. Grimaldo, H. Sochůrek, V. Vitályos, K. Hegyi
J. Zelený, E. Singhateh, M. Vojta, A. Ševínský, D. Hollý, S. Eneme, J. Grimaldo, H. Sochůrek, V. Vitályos, K. Hegyi
Náhradníci:
L. Takács, D. Mareček, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, K. Lichtenberg, M. Náprstek, J. Jakubko, J. Švanda, M. Kozák, D. Taraduda
L. Takács, D. Mareček, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, K. Lichtenberg, M. Náprstek, J. Jakubko, J. Švanda, M. Kozák, D. Taraduda