Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

  14:35aktualizováno  14:35
Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka uplynulo na den přesně deset měsíců. Kvůli zranění přišel takřka o celou sezonu. „Nyní se blíží jeho návrat na hřiště,“ tvrdí německý magazín Kicker.
Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu. | foto: AP

Tenkrát v červnu 2025 v Plzni utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Černé Hoře (2:0) se Hložek krátce po své brance zranil. Od té doby odehrál jen čtyřiadvacet minut v prosinci za Hoffenheim.

Potíže z reprezentačního utkání nebyly vážné, ale během letní přípravy v klubu si zlomil člunkovou kost na noze a musel na operaci. V závěru podzimu naskočil do tří zápasů, ale v lednu si při tréninku poškodil lýtkový sval a vaz.

„Je logické, že klub je s jeho návratem kvůli historii zranění velmi opatrný, nikdo rozhodně nechce riskovat,“ píše Kicker.

Hložek v Hoffenheimu

Srpen 2024: přestup z Leverkusen za 18 milionů eur

Ročník 2024/2025
Bundesliga: 27 zápasů, 8 gólů

Evropská liga: 8 zápasů, 3 góly

Ročník 2025/2026
Bundesliga: 3 zápasy v prosinci (celkem jen 22 minut)

Zranění
zlomenina člunkové kosti: od srpna do prosince 2025

lýtkový sval: od ledna 2026

Trenér Christian Ilzer dokonce naznačil, že by se třiadvacetiletý český útočník mohl zapojit až v letě a absolvovat kompletní přípravu, aby byl nachystaný na další sezonu.

Jenže Hložek chce na hřiště už dřív. „V každém případě,“ prohodil na pozadí víkendového utkání proti Mohuči (1:2). Dokonce nevyloučit návrat už v dubnu.

Nejen proto, že pauza je pro něj už tak nesnesitelně dlouhá. Ale také má před sebou lákavou vyhlídku. Parťáci z národního mužstva minulý týden vybojovali postup na mistrovství světa.

A Hložek je jedním z mála hráčů, kteří by se do závěrečné šestadvacetičlenné nominace mohli protlačit, i když během baráže proti Irsku a Dánsku absentovali. „Česko postoupilo po dvaceti letech a není divu, že Hložek spěchá,“ všiml si Kicker.

Hložek je nejmladším českým reprezentantem všech dob, debutoval jedenačtyřicet dnů po svých osmnáctinách v září 2020 v Lize národů na Slovensku. Od té doby nastoupil do dalších čtyřiceti zápasů a dal čtyři branky. Ve svých třiadvaceti má za sebou už dvě mistrovství Evropy.

V současném způsobu hry, které v národním mužstvu zavádí nový trenér Miroslav Koubek, by Hložek našel uplatnění jako druhý útočník či podhrotový hráč. Pokud by v dubnu za Hoffenheim, jehož je nejdražší posilou v historii, začal hrát, šanci má.

Pro Koubka by byl jistě vítanou možností, zvlášť když se znovu zranil Pavel Šulc.

Jedna z nepostradatelných opor národního mužstva pět týdnů marodila se svalovým zraněním. Pak Šulc v Lyonu naskočil do dvou zápasů, dalších 215 minut dřel v baráži proti Irsku a Dánsku a o víkendu v lize za Lyon duel v Angers nedohrál.

I proto vysněný Hložkův závěr jara zní: pomoc Hoffenheimu do Ligy mistrů a pak se dostat do národního mužstva světový šampionát.

