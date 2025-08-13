Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

  18:16aktualizováno  18:16
Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku absence německý prvoligový klub zatím nedokáže odhadnout.
Hložka trápí zdravotní potíže v posledních měsících opakovaně. Na začátku února si poranil kotník, musel na operaci a chyběl zhruba dva měsíce. V závěru sezony se vrátil na trávníky, v barvách reprezentace si nicméně v červnovém utkání světové kvalifikace proti Černé Hoře přivodil další zdravotní problém.

Během letní přípravy se dal do pořádku, nyní těsně před startem nového ročníku se ale znovu zranil.

Hoffenheim vstoupí do sezony o víkendu zápasem domácího poháru v Rostocku, bundesliga začne o týden později.

Hložek přijde také o zářijové duely reprezentace, kterou čekají utkání kvalifikace v Černé Hoře a příprava se Saúdskou Arábií. Český ofenzivní univerzál v nadcházejících týdnech zahájí rehabilitaci.

„Pro nás všechny je to krutá zpráva. Adam se s obrovským nasazením dostal ze svého posledního zranění a teď ho to zasáhlo znovu,“ uvedl výkonný ředitel Hoffenheimu Andreas Schicker. „Všichni pevně stojíme za ním a budeme ho podporovat, jak nejlépe umíme až do jeho návratu na hřiště,“ doplnil.

