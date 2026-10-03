Jiříčkovi sebrali gól. Parťáci si z něj stříleli, kouče udivil klidem: Jako by NHL hrál roky

Ne snad, že by udělal něco špatně. Právě naopak! Z prostoru mezi kruhy pečlivě sledoval skrumáž okolo brankoviště, na sklepnutí od Pavla Bučněviče byl perfektně připravený.
Když se ale sudí vydali situaci překontrolovat k videu, u opakovaných záběrů zjistili, že právě ruský hokejista si o pár vteřin dříve těsně nepohlídal přejezd do útočného pásma.
Jiříčkův gól neplatil kvůli ofsajdu:
What would have been Adam Jiricek's first NHL goal was called back after being deemed offsides.— TSN (@TSN_Sports) October 3, 2026
(via @tntsports) pic.twitter.com/dNMb0W2180
Ofsajd, branka neplatí!
Ukázalo se, že spoluhráči brali debutantovi v defenzivě Blues puk z ledu zbytečně. „Pak mi říkali, že ten gól stejně za moc nestál,“ usmíval se Jiříček v kabině při rozhovoru se zámořskými novináři. „Tak doufám, že ten další už bude platit. A bude i hezčí!“
Nula v kolonce přesných zásahů jeho výkon ani v nejmenším nesnižuje. „Působil velice klidně. Jako by NHL hrál už tři roky,“ vyzdvihl dvacetiletého mladíka trenér Jim Montgomery.
O jeho schopnostech básnil už před zápasem. Dokonce neváhal použít velmi nadnesené srovnání s Calem Makarem a Quinnem Hughesem, absolutní špičkou hokejového řemesla na postu obránce.
Jiříček naskočil v elitním páru vedle Philipa Broberga, šanci dostal i ve druhé přesilovkové formaci. Právě v početní výhodě přišla na začátku třetího dějství jeho neuznaná trefa.
Na ledě strávil lehce přes šestnáct a půl minuty (16:35). Zapsal plusový bod do statistiky +/-, rozdal jeden hit, vyslal dvě střely na branku a jednu zablokoval.
„Užil jsem si to. Když jsem se před prvním střídáním rozhlédl kolem, sám pro sebe jsem si říkal: Ty jo, tohle je opravdu speciální,“ popisoval.
Po přípravném kempu zamířil na farmu. Když se ale Montgomery a spol. dozvěděli o zdravotních problémech beků Tuckera a Maillouxe, měli hned jasno, koho povolají zpět o patro výš.
O zařazení do sestavy hned v prvním utkání nové sezony se český hokejista dozvěděl od agenta Allana Walshe. „Ale nic jsem neměnil, připravoval jsem se jako obvykle,“ hlásil po dopoledním rozbruslení.
O tomhle okamžiku snil od dětství. Vidina NHL jej hnala i v těžkých časech, kdy si na šampionátu dvacítek vážně poranil koleno a bez hokeje se musel obejít takřka tři čtvrtě roku.
„Čekal jsem, že mě pohltí emoce, ale jsem překvapivě v klidu,“ přiznal před duelem s Dallasem. „Pořád je to jen hokej, snažím se o tom moc nepřemýšlet. Prostě půjdu na led a odvedu si svou práci.“
A jak řekl, tak učinil.
Před zraky svých rodičů Libora a Lenky, kteří sedli na letadlo, jakmile se o radostné novince dozvěděli. „Hned jsem jim volal, mysleli si, že si dělám legraci,“ smál se Jiříček.
Těžil z toho, že proti nejlepším nastoupil už v přípravě. Zvykal si, postupně si osahal vysoké tempo. Proto nebyl vyjukaný, když se na něj valili Rantanen, Robertson, Johnston, Hintz a další ofenzivní esa.
A traditional unlike any other. Congratulations on your NHL debut, Adam Jiricek. #stlblues pic.twitter.com/4C3mYPOfVV— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 3, 2026
„Nervozitu jsem necítil. Daleko víc mě stresovalo nováčkovské kolečko. Byl jsem tam sám, nevěděl jsem, co dělat... No, když jsem to měl za sebou, ulevilo se mi,“ pobavil novináře.
Dobrou náladu měl i díky výsledku. Jeho odvolaný gól přišel za stavu 2:0, který předtím zajistili McTavish a Dvorský. V závěru ještě poslali puk do prázdné branky Snuggerud a Suter.
Montgomery chválil bojovnost, nasazení, soudržnost i energii, která panovala na střídačce.
Ocenil i počínání českého beka v pasážích utkání, kdy měl soupeř navrch: „Byli jsme pod tlakem, ale on se několikrát nebál vzít to na sebe a vyvézt puk do středního pásma. Působivé, opravdu působivé.“
That's a W.— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 3, 2026
See ya in Denver. #stlblues pic.twitter.com/rckQwBJ5Yr
Mužstvu po zápase poděkoval v kabině, krátký vzkaz věnoval i dvacetiletému debutantovi. „Neměj strach, toho gólu se brzy dočkáš,“ řekl Jiříčkovi, jenž si vysloužil i pochvalu od kapitána Roberta Thomase.
Zanechal velmi dobrý dojem. Chce se dál zlepšovat, absolvovat co nejvíc těžkých utkání. To se mu splní hned v neděli ráno (3.00 SEČ), vyzkouší si, jaké to je bránit MacKinnona, Makara a Nečase z Colorada.
Okolnosti mu nahrávají, oba zranění zadáci by měli chybět minimálně měsíc a půl až dva. Kdo ví, třeba se v St. Louis usadí nastálo. První krok má úspěšně za sebou, ale tím práce ani zdaleka nekončí.