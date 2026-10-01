Ztráta pro Spartu: zranění Karabce z duelu s Anglií je vážnější, reprezentaci opustil

Karabec utrpěl zranění kotníku v závěru prvního poločasu úterního duelu proti Anglii, těsně před pauzou ho vystřídal Ondřej Lingr.
Absolvoval vyšetření a ve čtvrtek po poledni vedení národního mužstva uvedlo, že mu zranění pokračovat ve srazu nedovolí.
„Vypadá to na vážnější zranění, další vyšetření čekají našeho kapitána po návratu do klubu,“ oznámila Sparta.
Karabec měl v úvodu sezony výbornou formu, stal se novým kapitánem Sparty, ve všech jejích zápasech patřil k nejlepším a neztratil se ani v národním mužstvu.
Při premiéře Santiho Denii sice nejdřív chyboval a Modrič krátce po půli otevřel skóre. O chvíli později však po akci Hložka vyrovnal na 1:1, Češi nakonec podlehli 1:2.
Je to už osmý hráč, který z původní nominace španělského kouče kvůli zdravotním potížím vypadl.
Ještě před srazem se omluvili slávisté Zima, Vlček, Chorý, Jurásek, Provod a plzeňský Višinský.
V průběhu soustředění si na tréninku národního mužstva zranění kotníku přivodil sparťan Ryneš, doba léčení se u něj odhaduje až na šest týdnů.
Navíc proti Španělsku nemůže nastoupit Šulc, který proti Anglii dostal červenou kartu.