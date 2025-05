Klíčovým faktorem pro Klapkovo dopsání je poranění útočníka Jáchyma Kondelíka, jenž po zlomenině pravé ruky z nedělního zápasu s Norskem (2:1) nemůže na šampionátu pokračovat.

Na úrovni IIHF existuje pár let možnost zraněného hráče po potvrzení turnajovým lékařem nahradit jiným, aniž by tým přišel o místo na soupisce.

„Jde ale o to, že abychom mohli povolat hráče za Jáchyma, musíme mít plnou soupisku,“ vysvětloval v pondělí po vítězném utkání s domácími Dány (7:2) kouč Radim Rulík. „Takže musíme dopsat Adama a potom za Jáchyma měnit hráče. Zdravého za zraněného.“

Podmínku pravě nyní reprezentace splnila, zbývá ji volné už jen místo pro třetího brankáře, kteří se vedou zvlášť.

Adam Klapka slaví druhý český gól.

Kdo se teď nabízí místo Kondelíka?

Rulík už před začátkem MS avizoval zájem o poslední možné posily z NHL, centry Tomáše Hertla s Davidem Kämpfem. Oba stále bojují ve druhém kole play off.

Zapsaní reprezentanti Brankáři: Vejmelka, Vladař Obránci: D. Špaček, Hronek, Krejčík, Hájek, Pyrochta, Kundrátek, Ticháček, Gazda Útočníci: Pastrňák, Červenka, Sedlák, M. Špaček, Beránek, Zadina, Stránský, Kodýtek, Lauko, Flek, Kondelík, Voženílek, Nečas, Klapka Chybí: Kořenář

První jmenovaný s Vegas ztrácí 1:3 na zápasy proti Edmontonu a od vyřazení ho dělí jediná porážka. Zřejmě ale bojuje se zdravotním problémem, který by mohl případně vyústit v negativní výstupní prohlídku.

Kämpf pak ani nehraje. Jeho Toronto vede vyrovnanou sérii s Floridou (2:2) a jeho přílet působí rovněž nepravděpodobně. Oba borci by totiž stíhali až konec skupinové fáze, respektive čtvrtfinále. Po překotném přechodu z úzkého na nejširší možné kluziště.

Další jména, co mohou do Herningu teoreticky přicestovat, se objevují v Evropě. Kupříkladu Michal Kovařčík, jenž se nevešel do nominace po Českých hrách. Stejně tak Jiří Černoch, klubový spoluhráč Ondřeje Beránka z Karlových Varů.

V krajní nouzi by Češi mohli vyměnit i obránce Tomáše Kundrátka, jenž poslední duel proti Dánsku neodehrál a od souboje u mantinelu – taktéž při duelu s Nory – ho sužují pravděpodobně trable s ramenem. V jeho případě ale převládá opatrný optimismus.

Jak poznamenal Rulík: „Je šance, že by se během mistrovství mohl dát do pořádku.“

Na rozdíl od Kondelíka, jehož zranění vystřelilo do sestavy vyčkávajícího náhradníka Klapku.