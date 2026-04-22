Nemohu se dočkat. Český hokejový reprezentant ohlásil radostnou novinku

  16:49aktualizováno  16:49
Hokejista Adam Klapka má za sebou velký životní moment. Se svou partnerkou Eliškou Jehličkovou se zasnoubil. Šťastnou novinku pár oznámil společným příspěvkem na Instagramu.
Český hokejový útočník Adam Klapka | foto: Sergei Belski/Imagn ImagesReuters

Snoubenci zveřejnili dvě fotografie. Na první je zamilované selfie, na němž se objímají, zatímco budoucí nevěsta ukazuje zásnubní prsten. Druhý snímek zachycuje samotného Klapku s pejskem v náručí, z Elišky Jehličkové je vidět jen ruka ozdobená prstenem.

„Nemůžu se dočkat, až si vezmu svou nejlepší kamarádku,“ napsal pětadvacetiletý hokejista k romantickým fotografiím.

Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace. Novopečeným snoubencům pogratulovali například Klapkovi spoluhráči Martin Pospíšil, Blake Coleman a Mikael Backlund. Přidal se také český útočník Jiří Kulich, který působí v Buffalo Sabres.

Klapka momentálně hraje za Calgary Flames. Loni startoval na mistroství světa ve Švédsku. V posledních dnech se objevily informace, že by se dvoumetrový útočník brzy mohl spolu s dalšími hráči po konci sezony v NHL připojit k přípravě na květnový šampionát ve Švýcarsku.

