„Podpisem dlouhodobého kontraktu s Adamem získáváme ohromnou hokejovou kvalitu a velkého budoucího lídra našeho týmu, okolo kterého se mančaft bude následující sezony budovat. Ohromně nás zlepší hokejově. Před svým odchodem do Finska byl jedním z top extraligových útočníků. Je to hráč ve skvělém věku, který bude atakovat národní tým,“ řekl sportovní ředitel Michal Birner.

„Letos si prošel těžkou životní zkouškou, která ho zocelila. My jsme šťastní, že ho můžeme přivítat zpátky v organizaci. Je pro nás velmi důležité, aby se hráči, kteří odejdou do zahraničí, rádi vraceli zpátky a byli součástí něčeho, co tu chceme v příštích letech budovat,“ doplnil Birner.

Najman, který je vnukem bývalého reprezentačního útočníka i úspěšného kouče Josefa Augusty, od konce listopadu za Ilves Tampere nenastupoval a na konci února se opět zapojil do přípravy.

V prosinci se od lékařů dozvěděl, že má rakovinu varlat a podrobil se operaci. Za Ilves odehrál v základní části 27 zápasů a připsal si deset bodů za gól a devět asistencí. V pěti duelech play off jednou skóroval.

Do Liberce přišel Najman před sezonou 2018/19 v 17 letech a za šest sezon si v barvách Bílých Tygrů připsal v 242 zápasech 127 bodů (37+90). V letech 2018 a 2021 získal v extralize stříbro. Má i sedm startů za reprezentaci. Jeho o tři roky starší bratr Ondřej hraje za Spartu.