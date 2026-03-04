Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem

„Vyrazil jsem z domova a asi po deseti minutách mi pán vyjíždějící na hlavní silnici nedal na stopce přednost. Z nehody si ale nic moc nepamatuju, nějakou dobu jsem byl mimo,“ popisuje sedmnáctiletý závodník.
Ve více než čtyřicetikilometrové rychlosti narazil do blatníku auta, přelétl přes řidítka i přes kapotu vozu a tvrdě dopadl na zem.
Svědkové havárie přivolali záchranku a zraněný cyklista putoval na traumatologii do liberecké nemocnice. Tam mu diagnostikovali těžký otřes mozku, podezření na pohmoždění sleziny a plic se naštěstí nepotvrdila. Lékaři tak mohli Žitného z jednotky intenzivní péče přesunout na běžný pokoj a po dvou dnech propustit do domácího ošetřování.
„Měl jsem velké štěstí, mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ uvědomuje si mladý cyklista, že i přes otřes mozku a celkově potlučené tělo ze všeho vyvázl ještě poměrně dobře. Hůř dopadlo jeho špičkové silniční kolo, které je teď takřka na odpis. „V minulosti už jsem se jednou s autem střetl, ale to bylo v mnohem menší rychlosti než teď,“ dodává.
Adam Žitný se zatím prosazuje hlavně v cyklokrosu. Mezi juniory se pohybuje v první pětce v republice, což potvrdil i na podzimním podniku Světového poháru v Táboře. V Českém poháru v Kolíně si jezdec stáje Cyklostar Pirelli z Lučan nad Nisou dojel pro druhé místo. Závodí přitom se zdravotním hendikepem, trpí totiž cukrovkou. „Naučil jsem se s tím pracovat a nijak a mě to nelimituje,“ říká talentovaný jezdec.
Na lednovém mistrovství republiky skončil mezi juniory na šestém místě a v únoru pak tři týdny trénoval ve španělském přímořském Calpe, kde začal najíždět kilometry na novou silniční sezonu.
Následky nedělní havárie nejsou tak vážné, aby ho připravily o možnost pokračovat v přípravě. A také o příležitost ucházet se o místo v dánské profesionální stáji Novo Nordisk sdružující sportovce s diagnózou diabetu, kam by měl za dva týdny dělat výkonnostní testy. To je pro něj životní šance.
I proto se chce co nejdřív zase vrátit do tréninku. „Cítím se dobře a během pár dní bych chtěl zase zkusit sednout na kolo. Připravuju se na silniční sezonu, začátkem dubna se jede první závod Českého poháru,“ plánuje Adam Žitný.
Jeho srážka s autem znovu otevřela otázku bezpečnosti cyklistů v silničním provozu. „Jezdit na kole na českých silnicích je nebezpečné a mrzí mě, že řidiči nejsou ohleduplní,“ říká závodníkův otec a šéf týmu Cyklostar Pirelli Jaroslav Žitný. „Vymýšlíme pro Adama blikačky na kolo vepředu i vzadu a od sponzora dostane oranžovou helmu, aby ho příště bylo opravdu dobře vidět.“