Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

V závěru normální hrací doby odešli Senegalci ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se až po zhruba čtvrt hodině. Odvolací komise Africké fotbalové federace nyní překvapivě výsledek finálového zápasu zvrátila.
17. března 2026 23:19, aktualizováno 23:19
Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí tým 1:0 po prodloužení.