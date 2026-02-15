Kingsbury, který je v dual mogulech pětinásobným mistrem světa, si ve všech vyřazovacích kolech vedl suverénně.
Ve finále se utkal s Japoncem Ikumou Horišimou. Asijský lyžař jel odvážně, ale velkou rychlost v boulích technicky nezvládl, úplně vypadl z rytmu a na druhém skoku nestihl předvést žádný trik.
Vítěz stovky závodů ve Světovém poháru Kingsbury v Livignu přidal zlato ke stříbru z klasického závodu v boulích. Bronz získal Australan Matt Graham.
Devatenáctiletý Kroupa Kingsburymu podlehl 10:25 na body. O hvězdném soupeři pro úvodní jízdu se dozvěděl v sobotu. Losovalo se nadvakrát, pokaždé to pro něj dopadlo stejně. „Vesmír to tak chtěl. Pro mě to byla čest i výzva zároveň,“ řekl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Jednou už proti Kingsburymu jel a dnes ho chtěl porazit. „Říkal jsem si, že tam šance je a že když zajedu fakt dobrou jízdu a vyrovnám se mu skoky, tak to zvládnu. Mikaël si mě pohlídal a nedal mi to zadarmo a já jemu taky ne. Myslím, že jsme oba v tom duelu jeli dost na limit. Mikaël má bohužel více zkušeností a dokáže to na tom limitu udržet líp jak já. Já tohle musím ještě dopilovat. Jsem neskutečně rád, že jsem si s ním ten dual mohl zajet, že zrovna na olympiádě se mi povedla taková věc,“ pochvaloval si český reprezentant, který je v paralelní jízdě juniorským mistrem světa.
Ačkoliv byl technicky horší a jednoznačně prohrál, se svým výkonem byl spokojený. V souboji s Kingsburym získal o jeden bod více než v loňském duelu. „A to mě loni docela šetřil, když jsem viděl tu jízdu,“ dodal český akrobatický lyžař, který si vedl lépe než většina dalších Kingsburyho soupeřů.
Premiérová olympijská účast pro něj skončila bez výraznějšího úspěchu. V klasickém závodě v boulích vypadl po 28. místě v kvalifikaci.
XXV. zimní olympijské hry
Akrobatické lyžování (Livigno)
Jízda v boulích - paralelní závod, muži: 1. Kingsbury (Kan.), 2. Horišima (Jap.), 3. Graham (Austr.), 4. Šimakawa (Jap.), 5. Wallberg (Švéd.), 6. Mickel (USA), ...28. Kroupa (ČR).