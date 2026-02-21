Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí

Olympijskou soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále nezvládli a oba muži po doskoku skončili v kotrmelcích. Manželé Wang Sin-ti a Sü Meng-tchao tak po triumfu v individuálních soutěžích získali jen bronz.

Vítězný americký tým závodu v akrobatických skocích ve složení Christopher Lillis, Connor Curran a Kaila Kuhnová. (21. února 2026) | foto: Gregory BullAP

Američané dokázali vyhrát čtvrtou velkou soutěž za sebou. Obhájili prvenství z her v Pekingu a titul mají i z posledních dvou světových šampionátů. Dnes si vynahradili zklamání z individuálního olympijského závodu, v němž na cenný kov nedosáhl ani jeden z nich. Nejlépe byla Kuhnová pátá. „Všichni jsme dnes byli hrozně motivovaní, protože první soutěž se nikomu z nás nepovedla,“ řekla členka zlatého družstva.

Kuhnová byla po svém finálovém skoku druhá za Sü Meng-tchao, ale zatímco její krajané své skoky zvládli, Wang Sin-ti a bronzový z pátečního závodu Li Tchien-ma nečekaně spadli. „Je to pro mě dobrá lekce, je vidět, že je co zlepšovat,“ řekl Li Tchien-ma.

Američanka a akrobatická skokanka Kaila Kuhnová jedoucí ve smíšeném týmovém závodě. (21. února 2026)

Díky tomu se radovala ze senzačního stříbra švýcarská trojice Lina Kozomaraová, Pirmin Werner a Noe Roth. Na vítěznou sestavu USA ztratili Švýcaři 28,44 bodu. Za nečekaně chybujícími čínskými skokany skončila čtvrtá Austrálie, která jako jediná ze čtyř družstev v superfinále nasadila jen jednoho muže a dvě ženy.

Čína nicméně byla podle očekávání nejúspěšnější zemí na můstcích v Livignu s bilancí dvou zlatých a tří bronzových medailí.

XXV. zimní olympijské hry:

Akrobatické lyžování (Livigno):

Skoky - smíšená družstva: 1. USA (Kuhnová, Curran, Lillis) 325,35, 2. Švýcarsko (Kozomaraová, Werner, Roth) 296,91, 3. Čína (Wang Sin-ti, Sü Meng-tchao, Li Tchien-ma) 279,68, 4. Austrálie 256,04, 5. Kanada, 6. Ukrajina.

