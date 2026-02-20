Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů na U-rampě na olympijských hrách měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních. Podle prohlášení novozélandského týmu je relativně v pořádku.
Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě. | foto: Gregory BullAP

Finley Melville Ives po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě.
Devatenáctiletý Melville Ives se snažil ve druhé kvalifikační jízdě vylepšit nepostupový výsledek z úvodního kola. Po hodně vysokém skoku neustál dopad a podle všeho se uhodil boční stranou hlavy o zem.

Zůstal bezvládně ležet s jednou vypnutou lyží. Soutěž byla na téměř deset minut zastavena a několik zdravotníků Novozélanďanovi poskytovalo pomoc. Následně byl odvezen v nosítkách.

Finley Melville Ives na nosítkách po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě.

Novozélandský tým následně uvedl, že vítěz lednových X Games dostal „velkou ránu“, ale neztratil vědomí.

„Všechno je stabilizované a pozitivní. Mluví se svou mámou, která je s ním. Prochází si lékařskými vyšetřeními,“ sdělili zástupci týmu. Vzhledem ke dvěma nepovedeným jízdám Melville Ives nepostoupil do finále, jež je na programu od 19:30.

Těžký pád měla v olympijské rampě také Kanaďanka Cassie Sharpeová ve čtvrteční kvalifikaci. Podle prohlášení kanadské výpravy je dvojnásobná olympijská medailistka ve stabilizovaném stavu. Zda nastoupí do sobotního finále, do něhož se kvalifikovala, není jasné.

