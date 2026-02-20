Ferreira se nechal inspirovat fotbalovou legendou Lionelem Messim, který je pro něj vzorem a hrdinou. „Modlím se k němu. Vím, že je se mnou. Messi samozřejmě neví, kdo jsem, ale já vím, kdo je on. Měl jsem ho za vzor, protože taky vyhrál mistrovství světa na svůj poslední pokus. Přesně takhle jsem to před olympiádou cítil. Taky jsem do toho dal všechno,“ řekl Ferreira.
Po pádu těsně před začátkem finále nenastoupil do bojů o medaile Korejec I Sung-hun, který se už v kvalifikaci pokusil o jedinečnou rotaci 1800 stupňů, tedy pět vrutů. Ale nepovedl se mu dopad a spadl také při rozjíždění před startem večerního finále.
Už v kvalifikaci skončily naděje úřadujícího mistra světa Finleyho Melvillea Ivese. Novozélandský favorit, jenž rovněž vede Světový pohár, neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu na záchranářských saních.
Podle prohlášení týmu je relativně v pořádku. „Vrátí se, je to bojovník,“ vzkázal jeho trenér Tom Willmott.
Ve finále měl nejtěžší pád v závěru Nick Goepper, útočil i na zlato, ale při posledním triku dopadl na hranu rampy. Když sjel dolů, po chvíli se zvedl a odešel po svých. Z bronzové pozice jej ale odsunul poslední jízdou Mackay. Zlato tak mohl slavit jednatřicetiletý Ferreira, stříbro teprve devatenáctiletý Sildaru.
XXV. zimní olympijské hry
Akrobatické lyžování (Livigno)
Muži - U-rampa: 1. Ferreira (USA) 93,75, 2. Sildaru (Est.) 93,00, 3. Mackay (Kan.) 91,00, 4. Goepper 89,00, 5. Irving (oba USA) 88,00, 6. Kenworthy (Brit.) 84,75.