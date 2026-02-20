Ferreira po stříbru a bronzu zkompletoval v U-rampě sbírku. Je olympijským vítězem

  22:16
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira. Po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval v Livignu medailovou sbírku z her. Do čela pouze jedenáctičlenného finále se dostal v závěrečném třetím kole. Se ztrátou jen 75 setin bodu skončil druhý Estonec Henry Sildaru, bronz rovněž posledním pokusem vybojoval Kanaďan Brendan Mackay.
Američan Alex Ferreira po fantastickém výkonu v poslední jízdě získává zlato v...

Američan Alex Ferreira po fantastickém výkonu v poslední jízdě získává zlato v akrobatickém lyžování v U-rampě. Ferreira získal 93,75 bodů. (20. února 2026) | foto: Reuters

Estonec Henry Sildaru se po nepovedeném prvním pokusu dostal do vedení s 92,75 bodů.
Estonec Henry Sildaru se po nepovedeném prvním pokusu dostal do vedení s 92,75...
Kanaďan Andrew Longino vede po první finálové jízdě v akrobatickém lyžování v U-rampě.
Kanaďan Andrew Longino vede po první finálové jízdě v akrobatickém lyžování v...
Ferreira se nechal inspirovat fotbalovou legendou Lionelem Messim, který je pro něj vzorem a hrdinou. „Modlím se k němu. Vím, že je se mnou. Messi samozřejmě neví, kdo jsem, ale já vím, kdo je on. Měl jsem ho za vzor, protože taky vyhrál mistrovství světa na svůj poslední pokus. Přesně takhle jsem to před olympiádou cítil. Taky jsem do toho dal všechno,“ řekl Ferreira.

Po pádu těsně před začátkem finále nenastoupil do bojů o medaile Korejec I Sung-hun, který se už v kvalifikaci pokusil o jedinečnou rotaci 1800 stupňů, tedy pět vrutů. Ale nepovedl se mu dopad a spadl také při rozjíždění před startem večerního finále.

Už v kvalifikaci skončily naděje úřadujícího mistra světa Finleyho Melvillea Ivese. Novozélandský favorit, jenž rovněž vede Světový pohár, neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu na záchranářských saních.

Podle prohlášení týmu je relativně v pořádku. „Vrátí se, je to bojovník,“ vzkázal jeho trenér Tom Willmott.

Ve finále měl nejtěžší pád v závěru Nick Goepper, útočil i na zlato, ale při posledním triku dopadl na hranu rampy. Když sjel dolů, po chvíli se zvedl a odešel po svých. Z bronzové pozice jej ale odsunul poslední jízdou Mackay. Zlato tak mohl slavit jednatřicetiletý Ferreira, stříbro teprve devatenáctiletý Sildaru.

XXV. zimní olympijské hry

Akrobatické lyžování (Livigno)

Muži - U-rampa: 1. Ferreira (USA) 93,75, 2. Sildaru (Est.) 93,00, 3. Mackay (Kan.) 91,00, 4. Goepper 89,00, 5. Irving (oba USA) 88,00, 6. Kenworthy (Brit.) 84,75.

