Carlos Alcaraz a Novak Djokovič usilují ve finále Australian Open nejen o titul, ale i přepsání historických tabulek. Španělská světová jednička se ve 22 letech může stát nejmladším tenistou, který zkompletuje kariérní Grand Slam, o 16 let starší Srb zase sahá po rekordní 25. grandslamové trofeji. První set vyhrál 6:2 Djokovič, ve druhém stejným poměrem uspěl Alcaraz. Další průběh sledujeme v podrobné reportáži.
Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open.

Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open. | foto: Reuters

Novak Djokovič ve finále Australian Open
Carlos Alcaraz se rozčiluje ve finále Australian Open.
Novak Djokovič ve finále Australian Open.
Novak Djokovič hraje forhend ve finále Australian Open.
S lepší vzájemnou bilancí (5:4) míří na kurt Djokovič, poslední duel ale vyhrál Španěl – v semifinále loňského US Open slavil 6:4, 7:6, 6:2. Srba porazil i v obou dosavadních grandslamových finále, která spolu odehráli.

Oba mají za sebou náročná semifinále. Alcaraz navzdory křečím zdolal Alexandera Zvereva po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, Djokovič zase překvapil světovou dvojku a vítěze posledních dvou ročníků Australian Open Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4.

ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovič

Finále Australian Open sledujeme v podrobné reportáži.

Zkušený Srb se 25. grandslamovým titulem může osamostatnit od Australanky Margaret Courtové a stanout jako jediný v čele historického žebříčku. Už nyní je s deseti triumfy nejúspěšnějším tenistou Australian Open, dosud zde žádné finále neprohrál.

Mladý Španěl je v závěrečném duelu v Melbourne poprvé, z finálových bitev na grandslamech má zatím skvělou bilanci 6:1.

Pokud by uspěl i nyní, ve věku 22 let a 272 dní se stane nejmladším tenistou v historii, který v kariéře nasbírá alespoň jeden titul ze všech čtyř grandslamů.

Jak střet generací dopadne?

Vítěz utkání si přijde na 4,15 milionu australských dolarů (asi 59,6 milionu korun), poražený získá poloviční částku.

