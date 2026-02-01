OBRAZEM: Skvělý Alcaraz! Poprvé ovládl Australian Open a ve 22 letech završil kariérní Grand Slam

Autor:
  22:30
Carlos Alcaraz se zapsal zlatým písmem do tenisových dějin. Ve 22 letech a 258 dnech jako nejmladší hráč v historii završil kariérní Grand Slam. Ve finále Australian Open zdolal Novaka Djokoviče 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 a fenomenálnímu Srbovi tak zhatil šanci na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Mladý Španěl slavil v neděli už sedmý grandslamový vavřín ve své kariéře. Dramatický souboj o titul v Melbourne si můžete připomenout v naší fotogalerii.
Carlos Alcaraz (na snímku) se zapsal zlatým písmem do tenisových dějin. Ve 22... Španělský tenista Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open, 1. února... Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open. Carlos Alcaraz (vlevo) a Novak Djokovič pózují s trofejemi po finále Australian... Španělský tenista Carlos Alcaraz (vlevo) a Srb Novak Djokovič po finále... Carlos Alcaraz ve finále Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam, jako... Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open. Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open. Carloz Alcaraz se tulí s pohárem pro vítěze Australian Open. Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open. NEZÍSKAL HO. Novak Djokovič usiloval o 25. gradslamový titul, ale v boji o... Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.