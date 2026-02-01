OBRAZEM: Skvělý Alcaraz! Poprvé ovládl Australian Open a ve 22 letech završil kariérní Grand Slam

|
1. února 2026 22:30
Carlos Alcaraz se zapsal zlatým písmem do tenisových dějin. Ve 22 letech a 258 dnech jako nejmladší hráč v historii završil kariérní Grand Slam. Ve finále Australian Open zdolal Novaka Djokoviče 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 a fenomenálnímu Srbovi tak zhatil šanci na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Mladý Španěl slavil v neděli už sedmý grandslamový vavřín ve své kariéře. Dramatický souboj o titul v Melbourne si můžete připomenout v naší fotogalerii.