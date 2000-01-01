zavřít
Carlos Alcaraz (na snímku) se zapsal zlatým písmem do tenisových dějin. Ve 22 letech a 258 dnech jako nejmladší hráč v historii završil kariérní Grand Slam. Ve finále Australian Open zdolal Srba Novaka Djokoviče 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 a zhatil mu tak šanci na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Mladý Španěl slavil v neděli už sedmý grandslamový titul ve své kariéře.
Španělský tenista Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open, 1. února 2026.
Carlos Alcaraz (vlevo) a Novak Djokovič pózují s trofejemi po finále Australian Open.
Španělský tenista Carlos Alcaraz (vlevo) a Srb Novak Djokovič po finále Australian Open, 1. února 2026.
Carlos Alcaraz ve finále Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam, jako vůbec nejmladší tenista v historii.
Carloz Alcaraz se tulí s pohárem pro vítěze Australian Open.
NEZÍSKAL HO. Novak Djokovič usiloval o 25. gradslamový titul, ale v boji o pohár pro vítěze Australian Open ho udolal Carlos Alcaraz.
Srbský tenista Novak Djokovič (vlevo) sleduje Španěla Carlose Alcaraze, který přebírá trofej pro vítěze letošního Australian Open, 1. února 2026.
Novak Djokovič gratuluje svému přemožiteli Carlosi Alcarazovi ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz vstřebává svůj historický úspěch na Australian Open.
Carlos Alcaraz (vpravo) a Novak Djokovič si podávají ruce po finále Australian Open.
Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále Australian Open se svým týmem.
Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále Australian Open.
Novak Djokovič se hecuje ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz hraje ve finále Australian Open úder mezi nohama.
Bývalý španělský tenista Rafael Nadal (uprostřed) sleduje finále Australian Open mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem, 1. února 2026.
Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open.
Rafael Nadal sleduje finále Australian Open.
Pohled do Rod Laver Areny, kde ve finále Australian Open zápolí Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.
Carlos Alcaraz hraje bekhend ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz se rozčiluje ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz se hecuje ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz se natahuje po míčku ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz se natahuje po míči ve finále Australian Open.
Carlos Alcaraz (vlevo) a Novak Djokovič pózují před vzájemným střetem ve finále Australian Open.
