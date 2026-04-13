Ovečkin proti Crosbymu, posté v NHL! A možná naposled. Zvážím ještě rok, říká Rus

Zatímco osmatřicetiletému Crosbymu platí smlouva v NHL až do konce příští sezony, u o dva roky staršího Ovečkina zůstává nejasno. Divákům ve Washingtonu po utkání, které jeho tým vyhrál 3:0, mával. Místní doufají, že jen preventivně.
„One more year,“ znělo z tribun Capital One Areny, od týmového lídra si žádaly ještě jeden rok.
„Popřemýšlím nad tím, zvážím to,“ reagoval pak střelec, kterého by jistě lákala i meta tisíce nastřílených gólů v základní části NHL. Byť by na ně viditelně potřeboval ještě více času, momentálně jich má 929.
Tajnosti kolem své budoucnosti dělá opakovaně. Ačkoli před touto sezonou permanentkářům přišel omylem mail s informací o hokejistově poslední sezoně a choť Anastasia Šubská hovořila o posezonním návratu do Moskvy, Ovečkin ale slova vyvracel s tím, že média je překroutila.
A chce si vzít klid na rozmyšlenou.
Teď navíc řeší jiné sportovní záležitosti. S týmem je stále ve hře o play off. Chybí bod na Philadelphii, která by ale navíc musela oba dva své zbývající duely prohrát.
„My potřebujeme sbírat body a tohle bylo moc důležité vítězství,“ pochvaloval si Ovečkin. „Bylo vidět, jak všichni hráli naplno, pro tým. Teď zkrátka nemyslím na to, co se stane za týden nebo za měsíc.“
Což si dobře uvědomoval také Crosby. Ač si jeho Pittsburgh vyřazovací boje zajistil a nemá se už z druhého divizního místa kam posouvat, netajil se, že nechtěl přijít o možná poslední měření s rivalem.
„Myslím, že ta rivalita tam i pořád je, byť možná už ne taková jako dřív,“ poznamenal Kanaďan, který si s ruským protivníkem utvořil přátelský vztah. „Bylo fajn být součástí takových soubojů.“
Scénka z úvodního buly v utkání Washingtonu s Pittsburghem:
Dylan Strome purposely got himself booted from the opening face-off so Ovi could take the draw against Sidney Crosby
Že měl zrovna jubilejní střet dvou po sobě následujících jedniček draftu a sportovních legend – s neuvěřitelný pořadovým číslem 100 – jiný náboj, se ukázalo ještě před jeho startem.
Sledovaný Ovečkin si střihl fotku hned s triem hráčů Penguins, kteří se s ním už dvacet let v řadách totožných klubů potkávají. Tedy vedle Crosbyho ještě s Krisem Letangem a dlouholetým kamarádem, krajanem Jevgenijem Malkinem. Následoval ještě další snímek bez posledních dvou jmenovaných.
A pak už ono buly, kde Malkin na křídle ostentativně žďuchal do Ovečkina, který po varování pro jeho stranu nakonec zamířil do středu. Proti vysmátému Crosbymu. A i když ho zkušený centr čistě vyhrál, domácí fanoušci byli nadšením bez sebe.
Natož když pak jejich oblíbenec připojil asistenci na jeden z gólů. A po posledním střídáním sklidil velké ovace, jako by se snad opravdu loučil.
V zákulisí se pak ještě trojice Crosby, Ovečkin a Malkin sešla, aby si navzájem povyměňovala podepsané hokejky a dresy. Na případnou rozloučenou.
Ovečkin, Crosby a Malkin během pozápasového setkání:
Teď Ovečkina, který má ve výčtu přátel i šéfa ruského režimu Vladimira Putina, jenž rozpoutal válku na Ukrajině, čeká ještě jedno utkání v Columbusu. Kdoví, třeba se s hlavním rivalem ještě potká. Pokud totiž s mužstvem projde do play off, je jisté, že vyrazí právě na Pittsburgh.
Další vývoj jeho kariéry v NHL ale bude každopádně ještě nějakou dobu zahalený tajemstvím.