Sportovním ředitelem FAČR se stal Křeček, manažerem rozvoje mládeže Janoušek

Roli sportovního či technického ředitele FAČR naposledy zastával Erich Brabec, který skončil po květnových volbách. Od té doby byla tato pozice neobsazena. Před Brabcem působil v této funkci Zdeněk Psotka.
Křeček bude mít na starost sportovní strategii českého fotbalu u mužských i ženských týmů a mládežnických reprezentací. Vedení FAČR ho vybralo ze 44 kandidátů.
„Děkujeme všem uchazečům. Nakonec jsme se jednomyslně rozhodli pro Aleše Křečka. Jeho myšlenky přesně zapadaly do našich požadavků,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR David Trunda.
„Zná toto prostředí, zná fungování FAČR, přesně pojmenoval negativní věci, na kterých se musí zapracovat, a restrukturalizaci celého sektoru. Chceme se hodně zaměřit na rozvoj mládeže U15-U21, rozvoj regionálních akademií, trenérů i další věci.“
Zájemci o obě pozice se mohli hlásit na fotbalové asociaci do 27. listopadu. Šlo o lidi z řad zaměstnanců FAČR i trenéry či funkcionáře „zvenku“ včetně dvou zahraničních kandidátů. Úzká skupina vybraných pak postupně absolvovala ústní pohovor a představila vedení FAČR svou prezentaci.
Čtyřiapadesátiletý Křeček vedl dosud českou reprezentaci do 20 let. Loni se s národním týmem neúspěšně pokoušel dostat na mistrovství Evropy do 19 let. Šanci mu definitivně vzala porážka 0:4 s Nizozemskem.
„Že takovou techniku jako oni nemáme, to je velký problém českého fotbalu. A pokud s tím nebudeme něco dělat, můžeme se prosadit jen dobrou taktikou, bojovností, obětavostí,“ říkal tehdy. „Je potřeba něco změnit ve výchově a v rozvoji hráčů, jinak nám takové typy budou chybět. A na náš fotbal se nebude tak hezky koukat, jako se kouká na hráče, kteří mají precizní techniku.“
Nyní se sám v roli sportovního ředitele FAČR může zasadit o to, aby český fotbal vychovával techničtější a kreativnější fotbalisty a fotbalistky.
Petr Janoušek, nový manažer rozvoje mládeže FAČR čili development manager, začínal s trenérstvím u mládeže Baníku Ostrava. Byl šéftrenérem žákovských kategorií a učitelem na sportovní škole v Ostravě, než se v roce 2006 přesunul k mládeži pražské Sparty. Tam vedl kupříkladu úspěšný ročník 1992 (Kadeřábek, Krejčí, Frýdek, Brabec, Pavelka...).
Spolu s asistentem Davidem Holoubkem získal s těmito hráči v roce 2010 dorostenecký titul, když vyhrál soutěž o 21 bodů před druhou Sigmou Olomouc. Skóre? 112:27.
Ve Spartě byl poté asistentem trenéra Zdeňka Ščasného u áčka a hlavním trenérem béčka. Působil u řady mládežnických reprezentačních výběrů, než se v listopadu 2024 stal vedoucím Úseku trenérů a vzdělávání FAČR. Vystřídal Martina Raka, který zamířil do Slavie.