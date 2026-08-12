Král se poprvé trefil za Kodaň a pomohl týmu k postupu v Konferenční lize

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  21:51aktualizováno  21:51
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Alex Král (vlevo) v pohárovém zápase Kodaně proti Debrecínu. | foto: AP

Český fotbalista Alex Král vstřelil první gól v dresu FC Kodaň. Dánskému týmu pomohl ve středeční odvetě 3. předkola Konferenční ligy s Debrecínem k vítězství 5:1 a jasnému postupu. Osmadvacetiletý Král odehrál celý zápas stejně jako před týdnem v Maďarsku, kde Kodaň vyhrála 3:0.

Osmačtyřicetinásobný český reprezentant zvýšil v 76. minutě na 3:1 a dvě minuty nato ideálně přihrál na gól Andreasi Corneliusovi. O postup do ligové fáze soutěže se Kodaň střetne s vítězem duelu Inter Turku - Vaduz.

Král podepsal smlouvu v dánské metropoli před měsícem jako volný hráč po konci v Unionu Berlín. Má za sebou i zahraniční působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espaňolu Barcelona.

V Česku hrál za Teplice a Slavii, s níž vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. Naposledy reprezentoval loni.

Konferenční liga
3. předkolo 12. 8. 2026 18:00
FC Kodaň FC Kodaň : VSC Debrecín VSC Debrecín 5:1 (1:0)

první zápas 3:0 - postupuje tým FC Kodaň

Góly:
3. Elyounoussi
58. Elyounoussi
76. Král
78. Cornelius
90+2. Cornelius
Góly:
48. Dzsudzsák
Sestavy:
Kotarski – Suzuki, Pereira, Markgráf, Meling (77. Beijmo) – Clem, Král – Elyounoussi (C) (68. Cornelius), Madsen (68. Delaney), Robert (60. Nasnas) – Ndjee (77. Moukoko).
Sestavy:
Erdélyi – Myrtaj, Batik (C), Mejias (46. Lang), Keller (46. Guerrero) – Dénes (66. Vajda), Sain, Patai – Kaye, Baldoni (86. Szendrei), Cibla (46. Dzsudzsák).
Náhradníci:
Rúnarsson, Breum-Harild – Garananga, Myrie, Nyassi, Dadason, Olsen.
Náhradníci:
Andrejev, Póser – Szakál, Bošković, Macsó, Hermann.
Žluté karty:
67. Ndjee
Žluté karty:
57. Myrtaj, 61. Kaye

Rozhodčí: Pignard (FRA) – Drouet (FRA), Luczynski (FRA)

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