Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Extraliga reagovala na Hadamczikovo prohlášení, jenž vydal Český hokej v pondělí na svých webových stránkách.
V něm prezident svazu mimo jiné uvedl, že věří, že představitele nejvyšší soutěže budou rozumní a zavedou přímý postup a sestup mezi extraligou a Maxa ligou, jak – podle něj – požaduje hokejová veřejnost.
„Považujeme za důležité připomenout, že problematika baráže je výrazně komplexnější, než jak ji prezident svazu ve svém prohlášení prezentuje,“ stojí ve zprávě, kterou APK rozeslala médiím.
„Jde o silné téma, které rezonuje napříč hokejovým prostředím. Prezident svazu Alois Hadamczik dobře ví, že otázka otevřenosti soutěže, přímého sestupu či podoby baráže není černobílá a že její řešení vyžaduje seriózní jednání. To navíc na úrovni vedení svazu probíhá a prezident je jeho přímým účastníkem,“ připomíná extraliga.
„APK LH je jednání o podobě soutěží otevřená. Očekáváme ale, že i druhá strana dá přednost odpovědné debatě před mediálními gesty v podobě burcování fanouškovské veřejnosti. Prezident má ze své pozice hokejové hnutí spojovat, ne rozdělovat a vyhrocovat probíhající jednání,“ dodává ještě APK.
Hadamczik s aktuálním formátem baráže nesouhlasí, vystupuje proti němu. Už po svém znovuzvolení do čela Českého hokeje prosazoval přímý sestup a postup.
„Snad každý den mi v souvislosti s probíhající baráží mezi Litvínovem a Jihlavou přichází nějaký mail se stížností a množí se dotazy fanoušků, proč s tím nic nedělám. Chápu jejich frustraci,“ poznamenal.
Ani ze své pozice nic nezmůže, předchozí vedení svazu totiž v roce 2022 podpisem smlouvy svěřilo řízení extraligy APK (Asociace profesionálních klubů).
„Český hokej bohužel nemá žádnou páku. Proti stávajícímu stavu se staví takřka celý výkonný výbor svazu, bohužel s výjimkou zástupců extraligy samotné,“ řekl Hadamczik.
Zároveň věří, že při rostoucím tlaku veřejnosti extraliga nakonec ustoupí: „Fanoušky, kteří mají v tomto směru dotazy nebo chtějí vyjádřit svůj názor na aktuální situaci kolem modelu baráže, tak prosím, aby se obraceli přímo na prezidenta Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Jana Tůmu a ředitele extraligy Martina Loukotu.“
Celek z druhé nejvyšší soutěže marně čeká na vítězství v barážovém zápase od 21. dubna 2022. Tehdy si s Kladnem poradila Jihlava, která o postup usiluje také letos.
Zatím marně, rozdíl mezi Duklou a Litvínovem je znatelný, poslední celek extraligové základní části vede v sérii 3:0 a má nakročeno k suverénní záchraně.
Při třetím utkání jihlavští fanoušci opakovaně skandovali „Zk***ená baráž“ nebo „APK mafia“. Když útočník Tomáš Harkabus dostal po prohře 1:5 otázku, co na pokřiky říká, jen odvětil: „Že mají pravdu.“
V první lize se většina klubů zapojila do iniciativy Stop baráži!, kterou podporuje i Hadamczik.
Dle platných smluv ale mohou změnu učinit jen extraligové kluby, APK nehodlá na nátlak slyšet: „Sportovní úsek ČSLH např. loni v červnu navrhoval výkonnému výboru svazu úpravu systému soutěže Maxa ligy, aby umožnil jejímu vítězi lepší přípravu na baráž. Samy kluby 1. ligy ale takovou úpravu odmítly. I to ukazuje, že nejde o jednoduše rozlišitelnou situaci „kdo chce“ a „kdo nechce“, ale o soubor sportovních, ekonomických a organizačních konsekvencí.“