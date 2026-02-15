Brignoneová uhájila vedení po prvním kole, dvojici stříbrných medailistek porazila o 62 setin sekundy. O dalších pět setin zůstala pod stupni vítězů další domácí lyžařka Lara Della Meaová, jež útočila z 15. místa po první jízdě. Jen o dvě setiny za ní se umístila vedoucí žena Světového poháru Julia Schilbová z Rakouska.
Medailové pozice neudržely ve druhé jízdě Němka Lena Dürrová a domácí hvězda Sofia Goggiaová. V poli poražených skončila i šampionka z Pchjongčchangu 2018 Mikaela Shiffrinová z USA.
Ze dvou českých reprezentantek na startu se do cíle 1. kola dostala jen Alena Labaštová, jež zajela 47. čas s odstupem 5,82 sekundy na Brignoneovou. Elisa Maria Negri jízdu nedokončila.
Labaštová se při druhé jízdě dokázala zlepšit a posunula se na konečnou 38. příčku.
Obě Češky se v Cortině postavily na start už čtvrtého závodu, individuálním maximem Labaštové je 20. místo ze super-G.
XXV. zimní olympijské hry
Sjezdové lyžování (Cortina)
Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:13,50 (1:03,23+1:10,27), 2. Hectorová (Švéd.) a Stjernesundová (Nor.) obě -0,62 (1:03,97+1:10,15), 4. Della Meaová (It.) -0,67 (1:04,42+1:09,75), 5. Scheibová (Rak.) -0,69 (1:04,36+1:09,83), 6. Holtmannová (Nor.) -0,74 (1:04,28+1:09,96), ...38. Labaštová -10,50 (1:09,05+1:14,95), Negri (obě ČR) nedokončila 1. kolo.