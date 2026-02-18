Třicetiletá Shiffrinová vybojovala ve slalomu druhé olympijské zlato. Dosud ve své parádní disciplíně uspěla jen v Soči 2014, o čtyři roky později v Pchjongčchangu triumfovala ještě v obřím slalomu. Minule v Pekingu slalom nedokončila.
Devítinásobné vítězce Světového poháru ve slalomu nahrály ve druhém kole i výpadky soupeřek. Průběžně třetí Švédka Cornelia Öhlundová nedokončila jízdu kvůli zlomené hůlce, Němku Lenu Dürrovou při útoku z druhého místa zastavil „špicar“ hned v první brance.
Dubovská, která laborovala během sezony ze zraněním zad, vybojovala při čtvrté olympijské účasti druhý nejlepší výsledek. Jejím maximem je 13. místo z Pekingu 2022.
Shiffrinová zvládla poslední pokus získat v Itálii medaili, v obřím slalomu skončila jedenáctá, v týmové kombinaci čtvrtá.
V prvním kole dokončila jízdu v čase 47,13 sekundy. Druhá Dürrová měla ztrátu 82 setin, třetí byla se sekundovým odstupem Öhlundová.
Do nejlepší třicítky se probojovala také Slovenka Petra Vlhová.
Vítězka Světového poháru z roku 2021, která se vrací k lyžování po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena, obsadila v prvním kole dělené 29. místo s Norkou Biancou Bakkeovou Westhoffovou.
Povedlo se jí to ještě v lednové olympijské generálce ve Špindlerově Mlýně, kde obsadila v závodě Světového poháru 21. místo.
XXV. zimní olympijské hry:
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:39,10 (47,13+51,97), 2. Rastová (Švýc.) -1,50 (48,18+52,42), 3. Swennová Larssonová (Švéd.) -1,71 (48,29+52,52), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,93 (48,29+52,74), 5. Truppeová -2,00 (48,77+52,33), 6. Huberová (obě Rak.) -2,08 (48,68+52,50), ...18. Dubovská -3,18 (49,69+52,59), 38. Labaštová -9,90 (52,12+56,88), C. Sommerová (všechny ČR) nedokončila 1. kolo.