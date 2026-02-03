„Už jsem v takové situaci byla v minulosti několikrát. Vím, jak ji zvládnout, a také vím, že ji dokážu zvládnout,“ hlásila odhodlaně. „Znám své tělo a to, čeho je schopné.“
V olympijském programu se plánuje zaměřit hlavně na sjezd, který ženy absolvují už 8. února. „Aktuálně nemám při lyžování žádné bolesti. S celým týmem jsme optimističtí. Koleno není oteklé a věřím, že s ortézou můžu v neděli závodit.“
Natržení křížového vazu si způsobila minulý pátek při sjezdu ve švýcarské Crans Montaně. V husté mlze a sněžení nezvládla obtížný úsek tratě a po pádu se držela za koleno. Do cílového prostoru sice dojela po svých, ovšem často zastavovala a dolní končetinu kontrolovala.
Následně ji lékaři vrtulníkem přepravili do nemocnice, kde se podrobila dalším vyšetřením. „Týden před začátkem olympiády je to komplikace. Řešíme to s lékaři a uvidíme, jak dopadnou vyšetření. Ale jestli něco opravdu umím, tak to jsou návraty,“ vzkázala tehdy fanouškům.
NERADOSTNÉ ZÁBĚRY: Vonnová se po pádu v Crans Montaně drží za koleno, následně ji lékaři vrtulníkem převáží do nemocnice.
Vonnová má za sebou dvě olympijské účasti, poprvé na hrách startovala už ve Vancouveru 2010. Tehdy, v pětadvaceti letech, měla na kontě dvě celková vítězství Světového poháru a titul mistryně světa v super-G i sjezdu. Právě ve sjezdu se stala v Kanadě i zimní olympijskou šampionkou.
O hry v Soči 2014 přišla kvůli zranění pravého kolene, které ji připravilo o většinu olympijské sezony. Přestože v následujících letech její dominance ustávala, na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 ve třiatřiceti letech dokázala vybojovat bronzovou medaili ve sjezdu.
V následující sezoně oznámila, že po mistrovství světa plánuje ukončit kariéru. Na něm stihla ještě získat další bronz ve sjezdu, čímž se stala nejstarší lyžařkou, která získala světovou medaili, a zároveň první ženou, jež posbírala cenné kovy na šesti různých světových šampionátech.
Začala žít život lyžařské hvězdy v důchodu, ten ji ale nenaplňoval tak, jak si představovala. Když jí tedy lékaři částečně vyměnili věčně zlobící kolenní kloub a ona už zase mohla lyžovat bez bolestí, přišla s odvážným, ale zároveň šíleným nápadem: comeback ve čtyřiceti letech!
DVA TRIUMFY PO NÁVRATU: Ve Svatém Mořici triumfovala Vonnová v prosinci, v lednu přidala vítězství v Zauchensee.
Minulou sezonu se vrátila do závodů po pětileté pauze, loni v prosinci vyhrála první závod své obnovené kariéry, ale už 83. celkově. V lednu k němu přidala další, dostala se do vedení hodnocení sjezdu.
Vše se zdálo perfektně načasované pro její velký sen: ještě jednou se podívat pod olympijské kruhy a v jednačtyřiceti letech získat druhé zlato. A Vonnová stále věří, že ani pár dní staré zranění jí ho nepřekazí.
„V neděli budu ve startovní bráně. Nenechám si ten sen proklouznout mezi prsty. Jdu do toho,“ ujistila novináře.
Následně se zamyslela nad svou kariérou a s úsměvem pronesla: „Rozhodně to je můj zatím nejdramatičtější comeback.“