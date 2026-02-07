Alpské lyžování na ZOH 2026: Kdy jedou Češi a kde závody sledovat

Na hry zamíří celkem sedm českých alpských lyžařů. První zástupci se do akce pustí už v úterý 3. února, kdy muže čeká trénink na sjezd.
Úvodní boj o medaile vypukne v sobotu 7. února – právě v mužském sjezdu. Poslední disciplínou je ve středu 18. února ženský slalom.
Program alpského lyžování na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas
|Česká účast
|7. 2. (sobota)
|sjezd muži
|11:30
|Jan Zabystřan
|8. 2. (neděle)
|sjezd ženy
|11:30
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|10:30 (sjezd)
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|14:00 (slalom)
|10. 2. (úterý)
|týmová kombinace ženy
|10:30 (sjezd)
|10. 2. (úterý)
|týmová kombinace ženy
|14:00 (slalom)
|11. 2. (středa)
|super-G muži
|11:30
|Jan Zabystřan
|12. 2. (čtvrtek)
|super-G ženy
|11:30
|Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
|14. 2. (sobota)
|obří slalom muži
|10:00 a 13:30
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|15. 2. (neděle)
|obří slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|16. 2. (pondělí)
|slalom muži
|10:00 a 13:30
|Marek Müller
|18. 2. (středa)
|slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Martina Dubovská
Česká nominace na ZOH 2026:
Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Česká obojživelnice se v Itálii upíná právě na superobří slalom, jelikož se sjezd se jí kryje s kláním na snowboardu, který upřednostnila.
Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Velké ambice má i slalomářka Martina Dubovská, kterou sice tuto sezonu zastavila bolest zad, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně ale skončila 21.
|
ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině
Na své druhé hry míří Barbora Nováková, premiéru pod pěti kruhy si připíšou Alena Labaštová, Elisa Maria Negri a Marek Müller.
Česká nominace na ZOH 2026:
Ženy: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri
Muži: Marek Müller, Jan Zabystřan
Kde se závodí na ZOH 2026:
Ženy všechna svá klání absolvují v Cortině d´Ampezzo. Na vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane se olympijské hry konaly už v roce 1956. V roce 2021 se tu jelo mistrovství světa a je zároveň tradiční zastávkou Světového poháru.
Muži závodí v Bormiu, které je rovněž stálicí v lyžařském seriálu, světový šampionát se tu konal dokonce dvakrát – v roce 1985 a 2005. Tamní sjezd na trati Stelvio patří k jedněm z nejtěžších na světě.
Kde sledovat alpské lyžování na ZOH 2026:
Přímé přenosy ze závodů alpského lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
|
ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?
Medailové úspěchy českých (a československých) alpských lyžařů na ZOH:
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1984 (Sarajevo)
|3. místo – Olga Charvátová Křížová
|sjezd
|2019 (Vancouver)
|3. místo – Šárka Strachová
|slalom
|2018 (Pchjongčchang)
|1. místo – Ester Ledecká
|super-G