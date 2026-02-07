Alpské lyžování na ZOH 2026: Kdy jedou Češi a kde závody sledovat

  8:36
České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v Bormiu.



Na hry zamíří celkem sedm českých alpských lyžařů. První zástupci se do akce pustí už v úterý 3. února, kdy muže čeká trénink na sjezd.

Úvodní boj o medaile vypukne v sobotu 7. února – právě v mužském sjezdu. Poslední disciplínou je ve středu 18. února ženský slalom.

Program alpského lyžování na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČasČeská účast
7. 2. (sobota)sjezd muži11:30Jan Zabystřan
8. 2. (neděle)sjezd ženy11:30Barbora Nováková, Alena Labaštová
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži10:30 (sjezd)
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži14:00 (slalom)
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy10:30 (sjezd)
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy14:00 (slalom)
11. 2. (středa)super-G muži11:30Jan Zabystřan
12. 2. (čtvrtek)super-G ženy11:30Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
14. 2. (sobota)obří slalom muži10:00 a 13:30Jan Zabystřan, Marek Müller
15. 2. (neděle)obří slalom ženy10:00 a 13:30Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
16. 2. (pondělí)slalom muži10:00 a 13:30Marek Müller
18. 2. (středa)slalom ženy10:00 a 13:30Martina Dubovská

Česká nominace na ZOH 2026:

Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Česká obojživelnice se v Itálii upíná právě na superobří slalom, jelikož se sjezd se jí kryje s kláním na snowboardu, který upřednostnila.

Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Velké ambice má i slalomářka Martina Dubovská, kterou sice tuto sezonu zastavila bolest zad, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně ale skončila 21.

ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině

Na své druhé hry míří Barbora Nováková, premiéru pod pěti kruhy si připíšou Alena Labaštová, Elisa Maria Negri a Marek Müller.

Ženy: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri

Muži: Marek Müller, Jan Zabystřan

Kde se závodí na ZOH 2026:

Ženy všechna svá klání absolvují v Cortině d´Ampezzo. Na vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane se olympijské hry konaly už v roce 1956. V roce 2021 se tu jelo mistrovství světa a je zároveň tradiční zastávkou Světového poháru.

Muži závodí v Bormiu, které je rovněž stálicí v lyžařském seriálu, světový šampionát se tu konal dokonce dvakrát – v roce 1985 a 2005. Tamní sjezd na trati Stelvio patří k jedněm z nejtěžších na světě.

Kde sledovat alpské lyžování na ZOH 2026:

Přímé přenosy ze závodů alpského lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?

Medailové úspěchy českých (a československých) alpských lyžařů na ZOH:

RočníkUmístěníDisciplína
1984 (Sarajevo)3. místo – Olga Charvátová Křížovásjezd
2019 (Vancouver)3. místo – Šárka Strachováslalom
2018 (Pchjongčchang)1. místo – Ester Ledeckásuper-G

