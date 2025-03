Ledecká v super-G čtyři setiny od desítky. La Thuile vidělo i těsný italský souboj

SP ve sjezdovém lyžování v La Thuile (Itálie): Ženy - superobří slalom: 1. Brignoneová 57,95, 2. Goggiaová (obě It.) -0,01, 3. Miradoliová (Fr.) -0,05, 4. Suterová a Gutová-Behramiová (obě Švýc.) obě -0,35, 6. Curtoniová (It.) -0,59, ...14. Ledecká (ČR) -0,71 Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 570, 2. Gutová-Behramiová 565, 3. Goggiaová 466, 4. Lieová (Nor.) 295, 5. Macugaová (USA) 279, 6. Curtoniová 264, ...12. Ledecká 191 Průběžné pořadí SP (po 31 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1454, 2. Gutová-Behramiová 1072, 3. Goggiaová 931, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Hectorová 692, ...20. Ledecká 374, 83. Dubovská (ČR) 36