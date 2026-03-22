Dělení? Vůbec nevadí! Bronzová Švábíková utíkala za rodiči: Stihli jsme si jen zakřičet

  22:15
Dvě tyčkařky skočily, další v Toruni útočily marně. Výška 480 centimetrů zabrzdila kromě Tiny Šutejové a Molly Cauderyové všechny ostatní atletky včetně Amálie Švábíkové. Česká závodnice ale přesto slavila. Čistý zápis a zdařilý pokus na 470 centimetrech jí stačil k bronzové radosti. „Je to určitě můj největší úspěch v kariéře. První světová medaile,“ těšilo druhou českou medailistku na halovém světovém šampionátu v Toruni.

Získala už bronz na halovém evropském šampionátu, má i zlato z juniorského mistrovství světa, na seniorské akci světového formátu je ale na stupních vítězů poprvé. „Jsem nadšená, ale zároveň i trošku zklamaná, že jsem neskočila těch 480,“ říkala. „U toho posledního pokusu jsem si upřímně myslela, že tam jsem. Stačilo opravdu maličko, ještě víc zatlačit za sebe a asi by to tam padlo.“

Poté, co sama ani napotřetí výšku v hodnotě svého absolutního rekordu nepřekonala, musela vyčkávat. Kdyby alespoň jedna ze čtyř soupeřek, které se k závěrečnému pokusu postavily po ní, laťku přeletěla, připravila by tím Švábíkovou o medaili.

„Sledovala jsem to, bylo to trošku zvláštní,“ popisovala. „A fakt jsem si myslela, že to ta Eliza (Novozélanďanka Eliza McCartneyová) skočí. Upřímně jsem jí to i přála. Každý chce mít medaili, a jsem ráda, že to nakonec bylo v můj prospěch, ale mohlo se stát cokoliv a od toho je ten sport tak kouzelný.“

O sdílené, ale stejně sladké štěstí tak nepřišla. Vyrovnanost výkonů, kterou se pyšní celou halovou sezonu, jí přinesla vytouženou odměnu.

„Ta sezona je pro mě nejúspěšnější v kariéře. Sice to nekončí výškou okolo 480, ale ten průměr výkonů se mi zlepšil a zvýšil. A vůbec mi nevadí, že se musíme podělit!“ ujasňovala.

Bronzová prémie společně s ní připadla Novozélanďance Imogen Ayrisové a Švýcarce Angelice Moserové.

A teď fotku s Lu

Švábíková je známá mohutnou fanouškovskou základnou, v Toruni se ale kvůli rychle vyprodaným lístkům její obvykle velmi početný fanklub zúžil, rodiče přesto nechyběli. „Stihla jsem si s nimi zakřičet, vyfotili si mě a teď za nimi utíkám.“

„Tátu jsem viděla, rodiče tam zase brečeli klasicky. On je taková bréča,“ smála se.

Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa

A v obecenstvu zahlédla i zlatou Lurdes Glorii Manuel, která v sobotu český úspěch v Toruni odšpuntovala. „Musím říct, že Lu byla pro mě obrovskou motivací, fakt mě nakopla. Včera večer, když jsem se na ni koukala, tak jsem to hodně prožívala, bylo to krásný. Moc jí to přeju, je to neuvěřitelný. A těším se, až se společně vyfotíme jako dvě medailistky.“

Švábíková bronzem v Toruni navázala na polský úspěch své trenérky Jiřiny Kudličkové, která získala před dvanácti lety stříbro v Sopotech. „Takže je na tom stále líp?“ usmívala se. „Budu muset pracovat na zlepšení, ale věřím, že jí to nebude mrzet, pokud ji někdy vezmu i tuhletu pozici.“

VŠECHNY MÁME BRONZ. Třetí místo v soutěži tyčkařek na halovém MS v Toruni obsadily díky shodnému zápisu Amálie Švábíková (vlevo), Švýcarka Angelica Moserová (uprostřed) i Novozélanďanka Imogen Ayrisová.
Medailistky ze soutěže tyčkařek na halovém MS v Toruni. Bronz si rozdělily Amálie Švábíková (zcela vpravo), Švýcarka Angelica Moserová a Novozélanďanka Imogen Ayrisová, zlato slaví Britka Molly Cauderyová (uprostřed) a stříbro má Slovinka Tina Šutejová.
5 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.