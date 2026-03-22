Získala už bronz na halovém evropském šampionátu, má i zlato z juniorského mistrovství světa, na seniorské akci světového formátu je ale na stupních vítězů poprvé. „Jsem nadšená, ale zároveň i trošku zklamaná, že jsem neskočila těch 480,“ říkala. „U toho posledního pokusu jsem si upřímně myslela, že tam jsem. Stačilo opravdu maličko, ještě víc zatlačit za sebe a asi by to tam padlo.“
Poté, co sama ani napotřetí výšku v hodnotě svého absolutního rekordu nepřekonala, musela vyčkávat. Kdyby alespoň jedna ze čtyř soupeřek, které se k závěrečnému pokusu postavily po ní, laťku přeletěla, připravila by tím Švábíkovou o medaili.
„Sledovala jsem to, bylo to trošku zvláštní,“ popisovala. „A fakt jsem si myslela, že to ta Eliza (Novozélanďanka Eliza McCartneyová) skočí. Upřímně jsem jí to i přála. Každý chce mít medaili, a jsem ráda, že to nakonec bylo v můj prospěch, ale mohlo se stát cokoliv a od toho je ten sport tak kouzelný.“
O sdílené, ale stejně sladké štěstí tak nepřišla. Vyrovnanost výkonů, kterou se pyšní celou halovou sezonu, jí přinesla vytouženou odměnu.
„Ta sezona je pro mě nejúspěšnější v kariéře. Sice to nekončí výškou okolo 480, ale ten průměr výkonů se mi zlepšil a zvýšil. A vůbec mi nevadí, že se musíme podělit!“ ujasňovala.
Bronzová prémie společně s ní připadla Novozélanďance Imogen Ayrisové a Švýcarce Angelice Moserové.
A teď fotku s Lu
Švábíková je známá mohutnou fanouškovskou základnou, v Toruni se ale kvůli rychle vyprodaným lístkům její obvykle velmi početný fanklub zúžil, rodiče přesto nechyběli. „Stihla jsem si s nimi zakřičet, vyfotili si mě a teď za nimi utíkám.“
„Tátu jsem viděla, rodiče tam zase brečeli klasicky. On je taková bréča,“ smála se.
A v obecenstvu zahlédla i zlatou Lurdes Glorii Manuel, která v sobotu český úspěch v Toruni odšpuntovala. „Musím říct, že Lu byla pro mě obrovskou motivací, fakt mě nakopla. Včera večer, když jsem se na ni koukala, tak jsem to hodně prožívala, bylo to krásný. Moc jí to přeju, je to neuvěřitelný. A těším se, až se společně vyfotíme jako dvě medailistky.“
Švábíková bronzem v Toruni navázala na polský úspěch své trenérky Jiřiny Kudličkové, která získala před dvanácti lety stříbro v Sopotech. „Takže je na tom stále líp?“ usmívala se. „Budu muset pracovat na zlepšení, ale věřím, že jí to nebude mrzet, pokud ji někdy vezmu i tuhletu pozici.“