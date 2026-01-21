Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jednatřicetiletý Jones, který loni s Floridou získal Stanley Cup, utrpěl zranění v horní části těla 2. ledna v duelu Winter Classic pod širým nebem v Miami proti New York Rangers. Po tečované střele soupeře jej puk zasáhl poblíž levé klíční kosti.
Jones reprezentoval USA na čtyřech světových šampionátech a v roce 2015 v Praze získal bronz. V této sezoně si připsal ve 40 zápasech 24 bodů za šest branek a 18 asistencí. Celkem má v NHL bývalý hráč Nashvillu, Columbusu a Chicaga na kontě 900 startů a 465 bodů (105+360). V play off si v 60 duelech připsal 33 bodů (9+24).
LaCombe je v olympijském výběru pátým zástupcem loňského úspěšného kádru, který se podílel na prvním americkém triumfu na velké mezinárodní akci od Světového poháru v roce 1996. Dalšími jsou brankář Jeremy Swayman z Bostonu, bek Zach Werenski z Columbusu a útočníci Clayton Keller z Utahu a Tage Thompson z Buffala.
V tomto ročníku zaznamenal v 49 zápasech šest branek a 25 přihrávek. Anaheim jej draftoval v roce 2019 ve druhém kole na 39. místě. V NHL LaCombe odehrál dohromady 197 utkání a nasbíral 91 bodů (22+69).