Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

  19:30aktualizováno  19:30
V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud reprezentoval jen na loňském mistrovství světa ve Stockholmu a v Herningu, kde získal zlato.
Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska. | foto: AP

Obránce Anaheimu Jackson Lacombe (uprostřed) a útočník Los Angeles Corey Perry...
Střet Američana Jacksona Lacomba s Timem Meierem ze Švýcarska
Švýcarský útočník Sven Andrighetto (vlevo) se snaží dostat přes Jacksona...
Seth Jones a Aleksander Barkov slaví branku.
Jednatřicetiletý Jones, který loni s Floridou získal Stanley Cup, utrpěl zranění v horní části těla 2. ledna v duelu Winter Classic pod širým nebem v Miami proti New York Rangers. Po tečované střele soupeře jej puk zasáhl poblíž levé klíční kosti.

Jones reprezentoval USA na čtyřech světových šampionátech a v roce 2015 v Praze získal bronz. V této sezoně si připsal ve 40 zápasech 24 bodů za šest branek a 18 asistencí. Celkem má v NHL bývalý hráč Nashvillu, Columbusu a Chicaga na kontě 900 startů a 465 bodů (105+360). V play off si v 60 duelech připsal 33 bodů (9+24).

LaCombe je v olympijském výběru pátým zástupcem loňského úspěšného kádru, který se podílel na prvním americkém triumfu na velké mezinárodní akci od Světového poháru v roce 1996. Dalšími jsou brankář Jeremy Swayman z Bostonu, bek Zach Werenski z Columbusu a útočníci Clayton Keller z Utahu a Tage Thompson z Buffala.

V tomto ročníku zaznamenal v 49 zápasech šest branek a 25 přihrávek. Anaheim jej draftoval v roce 2019 ve druhém kole na 39. místě. V NHL LaCombe odehrál dohromady 197 utkání a nasbíral 91 bodů (22+69).

