Carrová se o své diagnóze dozvěděla v roce 2015. Lékaři tehdy nádor odhalili poté, co překvapivě ztratila vědomí při pohledu na pavouka. Následné vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo nádor na mozku „o velikosti golfového míčku“.
„Věděla jsem, že pavouky nemám ráda, ale ztráta vědomí mi připadala jako přehnaná reakce. Nikdy předtím jsem na nic takhle nereagovala,“ vzpomínala později v rozhovoru pro BBC.
Carrová následně podstoupila náročnou operaci, při níž lékaři odstranili co největší část nádoru. Po zákroku osm dní nemohla chodit ani mluvit. Následovala radioterapie, chemoterapie i dlouhá rehabilitace, během které znovu získávala pohyblivost a schopnost komunikace.
Navzdory zdravotním komplikacím se v dalších letech aktivně zapojila do podpory výzkumu mozkových nádorů. V roce 2024 například absolvovala maraton v Dublinu, kde pro organizaci Brain Tumour Research vybrala téměř 29 tisíc liber.
Minulé léto jí lékaři oznámili, že se nemoc dostala do terminálního stadia. Prognóza tehdy hovořila o šesti až devíti měsících života.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že Amy Carrová zemřela ve věku 35 let po boji s nádorem na mozku,“ uvedla organizace Brain Tumour Research v prohlášení. „Amy byla inspirací pro mnoho lidí a její odhodlání pomáhat ostatním bude i nadále připomínkou jejího odkazu.“